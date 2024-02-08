Alaattin Aktaş'tan çarpıcı yorum: Son dakikalar Başkan'ın kim olması gerektiğini gösterir gibiydi

Ekonomi gazetesi yazarı Alaatin Aktaş, Merkez Bankası Başkanlığı koltuğunda ilk kez kamuoyunun karşısına geçen ve Enflasyon Raporu'nu sunan Fatih Karahan'la ilgili değerlendirme yaptı.

X hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Aktaş, Merkez Bankası Başkanlığı için Cevdat Akçay'ın daha uygun bir isim olduğunu ima etti.

Alaattin Aktaş'ın mesajı şöyle:

* Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nın son birkaç dakikası, bu raporu aslında kimin sunması gerektiğini, yani Başkanlık koltuğunda kimin oturması gerektiğini gösterir gibiydi. Cevdet Akçay Hoca, hocalık günlerine döndü ve birkaç dakikaya sığan bir ders verdi.



Aktaş bu mesajına ekleme yaparak Akçay'ın üslubuna yönelik şöyle bir eleştiri getirdi: "Ama bir ek yapmam gerek. Cevdet Hoca'nın karşısında öğrencileri yoktu, Merkez Bankası çalışanları yoktu. Üslubun daha ılımlı olması gerekirdi."

Cevdet Akçay ne dedi?

Toplantının soru cevap kısmında Başkan Karahan, sözü yardımcılarına bıraktı. Bu noktada Cevdet Akçay, yüzde 36 olan 2024 enflasyon tahmininin iddiali fakat erişilebilir olduğunu belirterek, "Merkez Bankası iddialı olmalıdır" dedi.

Akcay, "Yüzde 45 faizin yeterli olacağı parasal sıkılaştırmayı devreye sokmaya çalışıyoruz ki, 45 daha fazla anlam taşıyabilsin" ifadelerini kullandı.