Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Fatih Karahan yorumu: Oldukça başarılı bir konuşma

Sabancı Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hafize Gaye Erkan'ın ardından Merkez Bankası Başkanı olan Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumuna ilişkin bir değerlendirme yaptı.



Prof. Dr. Demirtaş, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, Karahan'ın oldukça başarılı bir konuşma yaptığını belirterek, "Başkan yardımcılarına söz vermesi önemli bir gelişme" yorumunda bulundu.

Prof. Demirtaş, parasal sıkılaşma sürecinin devam etmesi gerekliğine vurgu yaparak, "Aman zamansız gevşeme yapmayalım, söyleyeceğim budur" ifadelerini kullandı.