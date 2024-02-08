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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Fatih Karahan yorumu: Oldukça başarılı bir konuşma

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Merkeze Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumunu değerlendiri. Karahan'ın konuşmasını başarılı bulan Demirtaş, bir de çağrı yaptı: "Aman zamansız gevşeme yapmayalım."

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Fatih Karahan yorumu: Oldukça başarılı bir konuşma
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Sabancı Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Hafize Gaye Erkan'ın ardından Merkez Bankası Başkanı olan Fatih Karahan'ın Enflasyon Raporu sunumuna ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Prof. Dr. Demirtaş, X (Twitter) hesabından paylaştığı mesajda, Karahan'ın oldukça başarılı bir konuşma yaptığını belirterek, "Başkan yardımcılarına söz vermesi önemli bir gelişme" yorumunda bulundu.

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Prof. Demirtaş, parasal sıkılaşma sürecinin devam etmesi gerekliğine vurgu yaparak, "Aman zamansız gevşeme yapmayalım, söyleyeceğim budur" ifadelerini kullandı.

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