Alacak sigortasında KOBİ'ler için üst sınır yükseldi

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası (DDAS) Sistemi'nde KOBİ tanımında düzenleme yapıldı. KOBİ'lerin sisteme dahil olmasında ciro üst sınırı 500,000 TL'ye yükseltildi.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nin tarife ve talimatları ile çalışma usul ve esaslarına dair tebliğde değişiklikler yapan Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tebliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile KOBİ'lerin ticari faaliyetlerine yönelik DDAS ve KOBİ'lere finansman sağlanmasına yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası (DDAS-Ticari) sağlanmasında sisteme dahil olmak için aranan şartlardan biri olan bir önceki mali yılda yurt içi satışlardan elde edilen ciro üst sınırı, DDAS-Ticari için 250,000 TL'den 500,000 TL'ye yükseltildi. Düzenlemeyle, Özel Riskler Yönetim Merkezi'nin bu tutarı her bir başvuru için %40'a kadar artırma yetkisi de %50'ye çıkarıldı.