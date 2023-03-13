Alarko Holding yeni bir şirket kuracak

Alarko Holding, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yeni bir anonim şirket kurulacağını bildirdi. Buna göre, 320 milyon TL sermayeli bir anonim şirket kurulmasına karar verildiği açıklandı.

Alarko Holding'in KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföyü işletmek amacı gütmeksizin; yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin sermayesine doğrudan veya dolaylı olarak iştirak etmek, sermaye piyasası araçlarına, diğer menkul kıymetlere, nakit, değerli madenlere, emtialara, yerli veya yabancı her türden sermaye şirketlerinin çıkarmış olduğu veya çıkaracağı pay senetlerine doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapmak üzere 320.000.000 TL (Üçyüzyirmimilyon Türk Lirası) sermayeli bir anonim şirket kurulmasına, oybirliği ile karar verilmiştir.