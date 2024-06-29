Alım gücü eridi: Eğer asgari ücret kıymaya yapılan zam oranında artsaydı bu ay 42 bin TL olacaktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Göstergeler olumlu ilerliyor” diyerek asgari ücrete ara zam kapısını kapattı ancak dar gelirlinin kaybı da derinleşti. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay’ın hesaplamalarına göre Ocak ayından bu yana asgari ücretlinin sofrasından 60 kilogram kıyma, 349 kilogram tavuk eti, 104 kilogram beyaz peynir, 74 litre zeytinyağı ve 425 adet ekmek eksildi.

Asgari ücret, kıymaya yapılan zam oranında artsaydı ne kadar olacaktı?

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre Ocak ayı maaşı ile 100 kilogram kıyma alan asgari ücretli, Haziran'da ise 40 kilo kıyma alabiliyor. Asgari ücret, kıymaya yapılan zam oranında artsaydı, bu ay 42 bin TL olacaktı.

Ocak'ta 32 lira olan tavuk etinin kilogram fiyatı, Haziran'da 92 liraya çıktı. Ocak'ta maaşıyla 531 kilogram tavuk eti alabilen asgari ücretli, bu ay 182 kilo tavuk eti alabiliyor. Asgari ücret, tavuk etine yapılan zam oranında yükselseydi 48.880 bin lirayı bulacaktı.

Orta kalite beyaz peynirin kilogram fiyatı Ocak ayında 92 liraydı, bu ay 210 lira oldu. Asgari ücretli Ocak maaşı ile 185 kilogram beyaz peynir alıyordu. Söz konusu rakam bu ay 81 kilograma geriledi. Asgari ücret peynire yapılan zam oranında yükseltilseydi Temmuz'da 38.808 TL olacaktı.

Ocak'ta 117 lira olan zeytinyağının litre fiyatı, Haziran!da 237 TL’ye çıktı. Ocak'ta asgari ücretle 145 litre zeytinyağı alınırken, bu rakam Haziran'da 71 litreye düştü. Asgari ücret zeytinyağı fiyatının zam oranına göre artsaydı 34.439 TL’yi bulacaktı.

1700 ekmek eksildi

Ocak'ta 8 TL olan ekmeğin fiyatı Haziran'da 10 TL oldu. Ocak'ta asgari ücretle 2.125 ekmek alınabilirken, Haziran'da bu rakam 1.700 adede düştü. Asgari ücret ekmeğe yapılan zam oranında artırılsaydı 21.250 TL olacaktı.