Alman devi TCMB’nin tarzını “daha az şahin” buldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) son faiz kararında faizleri değiştirmese de karar metninde yaptığı değişikliklerle yabancı yatırımcıların dikkatini topladı.

Faiz kararına ve metindeki faiz indirimine yönelik işaretler için ABD’nin dev bankaları Goldman Sachs, Morgan Stanley ve Citi yorum yaparken, HSBC ve Barclays de yorum yapmıştı. Avrupa’dan gelen son raporlar UBS ve Deutsche Bank’tan oldu.

UBS: Ton açıkça değişti

UBS Ekonomisti Gyorgy Kovacs ve stratejist Nimrod Mevorach, TCMB'nin karar metninde yaptığı değişiklik için “daha az şahin” değerlendirmesinde bulundu.

Raporda, TCMB’nin açıklamasında “tonun açıkça değiştiği” belirtilirken, ekim ayında toplantıda faiz indirimine işaret etmediği de belirtildi. UBS bu metne göre, TCMB’nin faiz indirim patikasına yönelik görüşünü koruduğunu şu şekilde belirtti:

"Biz hâlâ ilk faiz indiriminin Kasım ayında gerçekleşebileceğine inanıyoruz ancak gevşeme döngüsünün ertelenme riskinin de farkındayız.”

Deutsche Bank: Şahin ton yumuşadı

Deutsche Bank da karar metnindeki değişikliklere yönelik “şahin tonunun bir miktar yumuşadığını” belirtirken, Yiğit Onay ve Christian Wietoska imzalı raporda, TCMB’nin açıklamasının “güvercin tonda küçük bir değişiklikle ihtiyatlı duruşunu koruduğu” ifade edildi.

TCMB'nin sıkılaştırma ve enflasyon risklerine yönelik tavrının iç talepteki yavaşlamanın devam etmesi ve yurt içinde de ters dolarizasyon ile gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz indirimleriyle oluşan olumlu dış koşulların da katkısıyla Deutsche Bank, tondaki yumuşamanın kolaylaştığını belirtti.

Deutsche Bank, TCMB’nin parasal gevşemeye açık bir atıfta bulunmadığını baz senaryoda faiz indirim döngüsünün kasım ayında 250 baz puan ile başlaması yönünde olduğunu belirtti.