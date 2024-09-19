Barclays ve HSBC’den TCMB analizi: Kasımda faiz indirimi başlayabilir

HSBC ve Barclays TCMB’nin faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

HSBC Ekonomisti Melis Metiner konuya ilişkin olarak kaleme aldığı notta bankanın beklentileri doğrultusunda faizi değiştirmeyerek yüzde 50’de tuttuğunu hatırlattı.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre ekonomist, bu yıl faiz değişikliği beklemediklerini, yılın son çeyreğinde faiz indirimine ilişkin risklerin yukarı yönlü olduğunu belirtti.

Enflasyon konusunda politika yapıcıların temkinli söyleminin devam ettiği belirtilen raporda “Hizmet enflasyonunda ve enflasyon beklentilerinde sınırlı iyileşme nedeniyle yıl sonuna kadar politika faizinin bu seviyede kalmasını, gevşeme dögüsünün 2025’te başlamasını bekliyoruz. Bugünkü açıklama, hizmet enflasyonunda son çeyrek verilerinin yakından izleneceğine işaret ediyor. Bu cephedeki belirgin bir iyileşme bankanın indirim döngüsüne beklenenden daha erken başlamasına neden olabilir” değerlendirmesine yer verildi.

Banka 2025’in ilk çeyreğinde politika faizinin yüzde 42,5’e, ikinci çeyrekte ise yüzde 36,5’e inmesini öngörüyor.

Barclays Kasım’da indirim bekliyor

Barclays Ekonomisti Ercan Ergüzel de paylaştığı raporda bankanın Kasım ayında faiz indirimlerine başlayacağı tahminini paylaştı.

TCMB’nin güvercin tonda daha dengeli bir açıklama yaptığı belirtilerek “Bu da bankanın yılın son çeyreğinde indirime başlamaya hazırlandığına dair bir sinyal olarak algılanabilir. Daha önce Ocak 2025 olan ilk faiz indirimi tahminimizi 2024’ün Kasım ayına revize ettik. Bankanın 2025’in Ağustos ayına kadar her toplantıda 250’şer baz puan indirim yapmasını ve politika faizini yüzde 25’e çekmesini öngörüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bugünkü toplantıda politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 50 seviyesinde tuttu. Metinde enflasyon görünümünde yaşanan bozulma durumunda daha önce sıkılaştırma yapılacağı yönündeki mesaj "para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır" şeklinde değiştiği görüldü.