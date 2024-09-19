AB’den Apple’a iPhone ve iPad işletim sistemleri uyarısı: Altı ay süre verildi

Apple Inc., Avrupa Birliği (AB) tarafından iPhone ve iPad işletim sistemlerini rakip teknolojilere açması ya da önemli para cezaları riskiyle karşı karşıya kalması konusunda uyarıldı.

AB gözlemcileri, AB’nin Dijital Piyasalar Yasası uyarınca Apple'ın işletim sistemlerini diğer teknolojilerle tamamen işlevsel hale getirmeye yönelik katı yeni yasalara uyması gerektiğini duyurdu.

Brüksel merkezli otorite, Apple Inc'e kurallara uyması için altı ay süre verdi, aksi takdirde gelecekte ceza tehdidiyle karşı karşıya kalacak.

Duyuru resmi bir soruşturma olmaktan bir adım uzak olsa da, AB Apple'ı rakip şirketlerin iPhone ve iPad işletim sistemlerine erişmesine izin vermek için hizmetlerini yeniden tasarlamaya zorlamayı amaçlıyor.

AB Komisyonu'nun Rekabet Şefi Margrethe Vestager, konuya ilişkin açıklamasında, "Bugün, Apple'ı birlikte çalışabilirlik yükümlülüklerine etkili bir şekilde uymaya yönlendirmek için DMA kapsamındaki spesifikasyon işlemlerini ilk kez kullanıyoruz. Örneğin akıllı telefonlar ve işletim sistemleri ile etkin birlikte çalışabilirlik bu konuda önemli bir rol oynamaktadır." dedi.