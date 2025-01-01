Almanya ve Türkiye'de beyaz eşyada alım gücü farkı: Asgari ücretli kaç gün çalışarak alabiliyor?

Almanya’da yaşayan gurbetçi, asgari ücretle bir evin bütün beyaz eşyalarının alınıp alınamayacağını araştırdı.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videoda görülen eşyalar televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesinden oluşuyor.

Almanya’daki fiyatları videoda görülen eşyalar asgari ücretle alınabilir düzeyde olurken, Türkiye’de kaç asgari ücretle alınabildiğini de biz inceledik.

Almanya’da fiyatlar

Videoda görülen, televizyon aslında bir yanlış anlaşılmayla ses sistemin fiyatı olurken, hemen arka planında yer alan ürünün gerçek fiyatı 399 Euro olsa da 499 Euro’yu baz alıyoruz.

Almanya’da buzdolabının fiyatı 399,99 Euro, çamaşır makinesinin fiyatı 429 Euro ve bulaşık makinesi de 299 Euro olarak görülüyor.

Toplamda 4 ürün 1.626,99 Euro tutuyor.

Almanya’da asgari ücret

Almanya’da farklı kategorilerde asgari ücretler bulunurken, en düşük olan saatli 14 Euro’luk asgari ücreti baz alıyoruz. Haftada 40, ayda 160 saat çalışıldığı üzerinden hesapladığımızda 2 bin 240 Euro’ya denk geliyor.

Beyaz eşyalar için ise bir ayda 116 saat çalışmak yeterli oluyor. Günde 8 saat üzerinden de hesaplarsak 14,5 gün yani yaklaşık 3 haftalık işgünü yeterli oluyor.

Türkiye’de fiyatlar

Televizyon benzer bir modele bakarken, buzdolabı ise Türkiye’den çıkmış bir markaya ait olduğundan Türkiye’de de benzer, uygun fiyatlı modellere bakıyoruz. Çamaşır makinesinde Türk bir marka ürün tercih edilirken, bulaşık makinesinde de uygun fiyatlı modellere bakıyoruz.

TV’de benzer özelliklerde Türkiye’de en uygun fiyatlı ürünün 6.799,70 TL olduğunu görüyoruz.

Buzdolabında Türkiye’de yine uygun fiyatlı bir markanın benzer ürünü 29 bin 899,95 TL olarak görülüyor. İkinci üründe bir aylık asgari ücreti aştık.

Çamaşır makinesi Türkiye’de aynı markanın, aynı kapasiteli ürününde en uygun fiyatlı olarak 21 bin 196 TL oluyor.

Bulaşık makinesi de Türkiye’de yine en uygun fiyatlı olarak 10 bin 80 TL olarak görülüyor.

Türkiye’de asgari ücret

Türkiye’de 4 ürünün toplam fiyatı 67 bin 975,82 TL ediyor.

2025 yılında uygulanacak asgari ücretin 22 bin 104 TL olduğundan yola çıkarak yaklaşık 3 ay çalışarak bu ürünler alınabiliyor.

Almanya’daki fiyatları da videodan izleyebilirsiniz: