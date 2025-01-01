10 yıl önceki yılbaşı sepetinin fiyatı "sepete" yetmiyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

2014 yılında bir yılbaşı sepeti fiyatı ve içeriği nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.

10 yılda sepetlerde, yüksek fiyat artışları nedeniyle önce alkollü ürünler, sonra ithal ürünler yerini atıştırmalık ve gazlı içeceklere bırakırken, günümüzde olsa fiyatı ne kadar olurdu sorusunu sorunca da rakamları tanımak zorlaşıyor.

2012 yılında benzer şekilde alkollü içecekler, meyve suları, çikolata, çerez tarzı içeriklere sahip bir yılbaşı sepetinin fiyatının 124,99 TL olduğu görülüyor.

2014 yılında ise aynı şekilde yılbaşı sepetinin yine benzer ürünlerle fiyatı 159 TL’ye çıkıyor. 2 yılda artış oranı yüzde 27 oluyor.

10 yıl sonra “sepet”

Yılbaşı sepetleri 10 yıl içinde değişimden çok adeta başkalaşım geçiriyor. Başkalaşım kelimesinin anlamını TDK, “Kültürel değişme ve yabancılaşma” olarak açıklıyor.

İçindeki alkollü ürünlerin kaybolduğu görülen sepetlerde bir yandan da ithal atıştırmalıklar yok oluyor. Ayrıca “sepetli” ürünlerin fiyatları da 10 yıl önceki sepetlerden yüksek oluyor.

Fiyat artışı olarak bakıldığında “sepetli” üründe artış 10 yılda yüzde 1.000’den yüksek oluyor.

10 yıl sonra “fiyat”

2024 yılı fiyatlarıyla 2014 sepeti içeriği hesaplandığında ise tablo çok daha değişiyor.

Öncelikle sepetin hesaplamasında, hemen hemen tüm ürünlerin kendi fiyatları online marketler üzerinden alınırken, alkollü ürünlerde de güncel fiyatlar kullanıldı. Günümüzde üretilmeyen ve artık Türkiye’de bulunmayan ithal ürünlerde de en yakın muadillerinin fiyatları alındı.

2012’de 124,99 TL olan 2014’te 159 TL’ye çıkan sepetin fiyatı 2024 yılında aynı sepet içeriği ile yüzde 3190 oranında artışla 5.230,85 TL’ye çıkıyor.

2014’teki sepetin fiyatına günümüzde “sepet” dahi bulunamıyor.