Prof. Dr. Aziz Çelik: Çalışanlar 2025’te daha çok gelir vergisi ödeyecek

2025 yılında uygulanacak olan yüzde 15'lik gelir vergisi dilimi Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar artırılarak 158 bin TL olarak ilan edildi.

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi ve DİSK-AR araştırmacısı Prof. Dr. Aziz Çelik, yaptığı değerlendirmede, çalışanların 2025 yılında daha fazla gelir vergisi ödeyeceğine vurgu yaptı.

“Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmadı”

Çelik, değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmadı. Oysa Cumhurbaşkanı, 2024’te 110 bin TL olan ilk vergi tarife dilimini 2025 yılı için 237 bin TL’ye kadar (YDO’nun yüzde 50 fazlası) yükseltme yetkisine sahipti. Bu yetkisini kullanmadı.

2000 yılından bu yana tarife dilimleri YDO’ya paralel olarak uygulansaydı ilk dilimin 2025 yılı için 415 bin TL olması gerekirdi.

2000 yılında ilk vergi tarife dilimi asgari ücretin 22 katıydı, 2025 yılında yaklaşık 6 katına düşecek. Eğer ilk vergi tarife dilimi asgari ücret kadar artırılmış olsaydı 2025 için 480 bin lira civarında olmalıydı. Böylece 2025 yılında çalışanlar hızla yüzde 20’lik ve 27’lik gelir vergisi oranlarına tabi olacak ve daha çok gelir vergisi ödeyecekler.

Öte yandan, 2025’te asgari ücrette vergi istisnası uygulaması yöntemi çalışanlara kaybettirtmeye devam edecek

“Asgari ücrete vergi istisnası çalışanlar aleyhine”

Bilindiği gibi asgari ücrete vergi istisnası uygulanıyor ancak bu istisna çalışanlar aleyhine uygulanıyor?

Asgari ücret istisnasının matrahtan indirim yoluyla değil de vergiden indirim yoluyla uygulanması çalışanları mağdur ediyor ve daha çok vergi ödemelerine yol açıyor.

Mevcut uygulamada çalışanın toplam ücreti vergi istisnasına konu olan asgari ücret ile birlikte toplanarak vergi tarife dilimine sokuluyor. Bu durumda istisna edilen vergi tutarı düşüyor ve çalışanlar daha çok vergi ödüyor.

Bu uygulama asgari ücret istisnasının vergiden indirim yoluyla uygulanması olarak adlandırılmaktadır. Oysa önce asgari ücretin matrahına istisna uygulanmalı ve ardından kalan ücret miktarı vergi tarife dilimine tabi tutulmalıdır.

Bu yöntem asgari ücret istisnasının çalışan lehine uygulanması anlamına gelecektir. Bunun için küçük bir kanuni değişiklik yeterli olacaktır. 2025 yılı ücretle çalışanların daha kısa sürede daha üst vergi dilimlerine girmesine ve daha çok gelir vergisi vermesine yol açacak.”