Prof. Dr. Aziz Çelik: 3 ayrı asgari ücret uygulanacak

Asgari Ücret Komisyonu 4. toplantısını dün akşam saatlerinde yaptı. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurarak, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olacağını bildirdi.

“Komisyonun toplandığını sanmıyorum"

Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Profesörü ve DİSK-AR araştırmacısı Prof. Dr. Aziz Çelik, asgari ücretle ilgili yaptığı değerlendirmede “Komisyonun toplandığını sanmıyorum. Bakan geldi ve açıkladı. Komisyon toplantısı demek müzakere demek. Hükümet geldi, açıkladı. İşveren de kabul etti” dedi.

"Ciddiye alınabilecek bir miktar değil"

"Yeni asgari ücret üzerinde konuşulacak hiçbir şey yok. Ne söylenirse boş" diyen Çelik, yeni asgari ücretin sermaye çevrelerinin ve uluslararası finans kuruluşlarının istediği oranı geçemediğini sözlerine ekledi.

Asgari ücretin belirlenmesinde işçilerin değil de sermayenin beklentisinin esas alındığını söyleyen Çelik, “Bu miktarın analizini yapmak anlamsız. Ciddiye alınabilecek bir miktar değil. Nereden baksan yetersiz" dedi.

"3 ayrı asgari ücret uygulanacak"

Türkiye’de özel sektör asgari ücreti, kamu işçisi asgari ücreti ve asgari memur maaşı olarak üç ayrı asgari ücretin uygulanacağını söyleyen Çelik “Asgari ücret esas olarak özel sektörde uygulanacak. Çünkü kamu işçileri asgari ücreti almıyorlar. Onlar toplu sözleşme ile belirlenen asgari ücret alıyorlar. Onların asgari ücreti de şu anda brütü 40 bin lira civarında. Bu yılbaşında enflasyon oranında artacak. Bir yanda devlet kendi çalıştırdığı işçiye en düşük 40 bin liraya yakın para verecek, özel sektörde ise 22 bin lira verilmesini sağlayacak. Ayni şey memurlar için geçerli. En düşük devlet memurunun maaşı 39 bin lira. Bu da yüzde 10-12 civarında artacak. Bir sosyal hukuk devletinde üç tane asgari ücret olmaz. Devletin kendi çalıştırdığı insanlara asgari ücret olarak bir miktar verip, özel sektörde çok daha düşük bir asgari ücreti verilmesi kabul edilemez. Bunun birbirine denk olması gerekir.'' dedi.

"Seçim olmadığı için bunu göze aldılar diye düşünüyorum"

22 bin 104 liralık yeni asgari ücrete ilişkin kamuoyunda bir beklenti olduğunu söyleyen Çelik “Kamuoyunda beklenti yükseldiği için hükümet marjlarını biraz daha zorlar bu tepkiyi dikkate alır ve asgari ücret biraz daha yüksek olur diye beklenti vardı Toplantı öncesinde konuşulan zam oranları yüzde 37-38 gibi kulisler konuşuluyordu. Asgari ücretin biraz daha yüksek olabileceği bekleniyordu. O yüzden 22 bin olabilecek en düşük miktardı. Bunun yaratmış olduğu büyük bir tepki var. Bir sene boyunca da zam yapılmayacağı için beklenti çok artmıştı. Ciddi bir kamuoyu tepkisi var. Ama seçim olmadığı için bunu göze aldılar diye düşünüyorum.'' diye konuştu.