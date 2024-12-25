Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette "ek artış" sorusunu yanıtsız bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında, "İş asgari ücrete gelince çığırtkanlık yapıyorlar. Asgari ücret net yüzde 30 olarak 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Çalışanları enflasyona ezdirmeme sözüne sadık kaldık” dedi.

Medyascope‘un haberine göre grup toplantısı çıkışında bir muhabir, Erdoğan’a “Asgari ücrette emekçiler sizden bir müjde bekledi. Biraz daha artıracağınız tartışıldı” diye sordu.

Erdoğan soruya yanıt vermedi, yanındaki AK Partililer “Teşekkür ederiz, sağ olun” dedi.