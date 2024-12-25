Mahfi Eğilmez "tuhaf bir şey" diyerek asgari ücrette yıl ortasına dikkat çekti

İktisatçı Mahfi Eğilmez, ekonomide son gelişmeleri CNBC-e canlı yayınında 4'te Ekonomi programında değerlendirdi.

"Asgari ücret en az 24 bin 653 lira olmalıydı ki biz 17 bin liralık asgari ücretin satın alma gücünü yakalayalım"

2025'te geçerli olacak asgari ücret rakamını yorumlayan Eğilmez "Kasım ayında açlık sınırı 4 kişilik bir aile için 20 bin 562 lira. Sadece gıda bu. Yoksulluk sınırı 66 bin 976 lira. Bekar çalışanın yaşama maliyeti 26 bin 715 lira. Asgari ücret 22 bin 104 lira oldu. Yüzde 30'luk artış oldu. Bu yetersiz bir artış. İşverene maliyeti 30 bin 555 liraya yükseldi. Ben enflasyona göre hesap yapıyorum. 2024'ün ortalama enflasyonu yüzde 60, 2025 enflasyonu da yüzde 30'dan aşağı olmayacak. 60+90 bölü ikiden gidersek yüzde 45 çıkıyor. Yeniden değerleme oranı da yüzde 44. Yüzde 45 artması gerekirdi ki 2024 başındaki satın alma gücünü biz yakalayalım. Asgari ücret en az 24 bin 653 lira olmalıydı ki biz 17 bin liralık asgari ücretin satın alma gücünü yakalayalım. 2024'te hiç kayıp olmamış 2025'te yüzde 30 enflasyon var gibi yüzde 30 zam getirmiş oluyoruz." dedi.

"Yıl ortası gıdaya dahi yetmez hale gelecek"

"Asgari ücretli varlık sahibi birisi değil" diyen Eğilmez "Varsayalım ki babadan kalma evi var emlak vergisi ödüyor, arabası var MTV ödüyor. Bütün bunlar yüzde 44 artarken, geliri yüzde 30 artıyor. Bu da tuhaf bir şey. Asgari ücretli sadece gıda alabiliyor bu alacağı ücretle. Bütün parayı gıdaya harcasa üstüne 1500 lira kalıyor. Yılın ortalarına doğru gıdaya dahi yetmez hale gelecek." sözlerine yer verdi.

"Esas bedeli ödeyen emekçiler"

Eğilmez "Enflasyonla mücadele sadece emekçilerin sırtından veriliyor gibi görülüyor. Sanayicinin de ödediği bedel var ama esas bedeli ödeyenler emekçiler. Asgari ücretliyi ve bütün ücretlileri 2024 başındaki pozisyonuna geri getiremiyoruz." şeklinde değerlendirmede bulundu.

"Asgari ücretin sürpriz toplantıyla belirlenmesi yarın faiz indirimi beklentisini güçlendirdi"

Merkez Bankası'nın yarınki faiz kararına ilişkin konuşan Eğilmez, "Asgari ücretin sürpriz toplantıyla belirlenmesi yarın faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Düşük asgari ücret artışı dezenflasyona yardım edeceğini düşünürsek Merkez Bankası'nın indirim yapmasını beklemek normal. Sektörel enflasyon beklentilerine bakıyorum reel sektör yüzde 47 görüyor yıl sonunu. Türkiye'de beklentiler değişmedi. Reel sektör yüzde 30'lara 25'lere düşerse beklentiler düzeldi diyeceğim. Henüz öyle değil" dedi.