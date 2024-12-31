Prof. Dr. Hakan Kara hesapladı: Asgari ücret kaç ayda açlık sınırının altında kalacak?
Prof. Dr. Hakan Kara, 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanacak asgari ücretin, yılın ilk aylarında Türk-İş’in açlık sınırının altında kalacağını hesapladı.
Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücrete yönelik hesaplamasını paylaştı.
Kara, 2025 yılı için 17 bin 2 TL’den 22 bin 104 TL’ye çıkarılan asgari ücretin, yılın ilk aylarında Türk-İş açlık sınırı altında kalacağını belirterek paylaşımında şunları yazdı:
“Mart ayından itibaren asgari ücret yine açlık sınırının altına düşecek. (Açlık sınırının 2025’te her ay yüzde 2 artacağını varsaydım.)”
Mart ayından itibaren asgari ücret yine açlık sınırının altına düşecek.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) December 31, 2024
(Açlık sınırının 2025’te her ay %2 artacağını varsaydım.) pic.twitter.com/py1dcJZ7Wo