Prof. Dr. Hakan Kara hesapladı: Asgari ücret kaç ayda açlık sınırının altında kalacak?

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücrete yönelik hesaplamasını paylaştı.

Kara, 2025 yılı için 17 bin 2 TL’den 22 bin 104 TL’ye çıkarılan asgari ücretin, yılın ilk aylarında Türk-İş açlık sınırı altında kalacağını belirterek paylaşımında şunları yazdı:

“Mart ayından itibaren asgari ücret yine açlık sınırının altına düşecek. (Açlık sınırının 2025’te her ay yüzde 2 artacağını varsaydım.)”