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Prof. Dr. Hakan Kara hesapladı: Asgari ücret kaç ayda açlık sınırının altında kalacak?

Prof. Dr. Hakan Kara, 2025 yılında 22 bin 104 TL olarak uygulanacak asgari ücretin, yılın ilk aylarında Türk-İş’in açlık sınırının altında kalacağını hesapladı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Hakan Kara hesapladı: Asgari ücret kaç ayda açlık sınırının altında kalacak?
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Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, asgari ücrete yönelik hesaplamasını paylaştı.

Kara, 2025 yılı için 17 bin 2 TL’den 22 bin 104 TL’ye çıkarılan asgari ücretin, yılın ilk aylarında Türk-İş açlık sınırı altında kalacağını belirterek paylaşımında şunları yazdı:

“Mart ayından itibaren asgari ücret yine açlık sınırının altına düşecek. (Açlık sınırının 2025’te her ay yüzde 2 artacağını varsaydım.)”

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