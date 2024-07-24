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Almanya'da şirket faaliyetleri daraldı

Almanya'da temmuz ayında şirket faaliyetlerinde daralma yaşandı.

Haber Merkezi
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Almanya'da şirket faaliyetleri daraldı
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S&P Global tarafından hazırlanan HCOB (Hamburg Ticaret Bankası) temmuz ayı öncü Satınalma Yönetici Endeksi (PMI) verileri açıklandı.

Verilere göre, Almanya'da haziranda 50,4 puan olan bileşik PMI temmuzda 48,7 puana geriledi. Böylece 50 puanın altında kalan Almanya PMI verisi şirket faaliyetlerinde daralma gerçekleştiğini ortaya koydu.

Haziran ayında 53,1 puan seviyesinde olan hizmet sektörü PMI temmuzda 52'ye indi. İmalat sanayi PMI ise haziranda 43,5 seviyesinden temmuzda 42,6'ya düştü.

Veriler, Almanya'nın özel sektör ekonomisinin imalat sektöründeki kötüleşen performansın etkisiyle üçüncü çeyreğin başında yeniden daralmaya yöneldiğini ortaya koydu.

Öte yandan, imalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Euro Bölgesi'nde de haziranda 50,9 puan olan bileşik PMI temmuzda 50,1 puana indi. Haziran ayında 52,8 puan seviyesinde olan hizmet sektörü PMI temmuzda 51,9'a düştü. İmalat sanayi PMI ise 45,8 puandan 45,6 puana geriledi.

İngiltere'de ise haziranda 52,3 puan olan bileşik PMI temmuzda 52,7 puana çıktı. İlgili ayda 52,1 puan seviyesinde olan hizmet sektörü PMI temmuzda 52,4'e yükseldi. İmalat sanayi PMI ise 50,9 puandan 51,8 puana tırmandı.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, altı ise daralmayı gösteriyor.

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