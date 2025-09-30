Altın fiyatlarındaki ralli çarşıyı karıştırdı

MERVE YİĞİTCAN

Küresel piyasalarda altın haftaya rekorla başlarken, iç piyasada da gram altın tarihi yüksek seviyelere çıktı. Altındaki güçlü seyir vatandaşın alım satım işlemlerini hareketlendirirken, EKONOMİ’ye konuşan uzmanlar ve sektör temsilcileri beklentilerin çok üzerinde yükselen fiyatın daha da yukarılara çıkmasının kuvvetli ihtimal olduğunu, gram altının sene sonunda 6 bin TL’yi görebileceğini belirtiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki yükselişi değerlendirdi. Ay sonuna gelirken, son 6 ayda olduğu gibi, altın kontrat işlemleri nedeniyle fiyatın gerileyeceği beklentisinde olduklarını söyleyen Yıldırımtürk, ancak bu kez düşüş olmadığını, fiyatın durmadığını söyledi. Uluslararası piyasalarda, hem merkez bankalarının hem de bireylerin altın almaya devam ettiğini kaydeden Yıldırımtürk, “ABD Merkez Bankası’nın kimilerine göre 1 defa kimilerine göre 2 defa faiz indireceği beklentisi var. Yanı sıra ABD’de 1 Ekim’de başlayacak yeni ithalat tarifelerinin de endişeleri söz konusu. Bunun yanında ABD’de tarım dışı istihdam verisi de yakından takip ediliyor. Piyasa bu beklentileri satın alınırken, jeopolitik gerginliklerde de bir yumuşama söz konusu değil. Bunlar da hep altına yansıyan unsurlar. Altının onsu durmaksızın gidiyor. Bugün 3823 doları gördük. Oysa bu seviyeler bizim yılsonunda görmeyi beklediğimiz seviyelerdi. Bir düzeltme olur beklentisinde de değilim. Olsa da altın yine güçlü görünümünü koruyor” dedi.

“Vatandaş parasının değerini korumak istiyor”

Uluslararası piyasadaki gelişmelerle beraber iç piyasada da gelişmelerin altına talebi etkilediğini dile getiren Yıldırımtürk, “Tabii içerideki gelişmeler biraz daha farklı. İçeride siyasetin ekonominin önüne geçmiş olmasının da tedirginliği var. Ayrıca TCMB Başkanı Fatih Karahan’ın Amerika da yaptığı konuşmada ‘Bu ay enflasyonu yüksek bekliyoruz’ dedi, yani enflasyonda beklenti yüzde 2,5- 2,6... Bir önceki aya göre daha yüksek olacağı için vatandaş da parasının değerini korumak için altına yöneliyor” ifadelerini kullandı. Yıldırımtürk, “Dış piyasa ile iç piyasa farkı 3750 dolar/kg oldu. Oysa bu fark yaz aylarında 100 dolar civarındaydı” dedi. Dövizde çok hareket olmadığı için vatandaşın altını tercih ettiğini söyleyen Yıldırımtürk, “Enflasyon açıklandığı gün Türk Lirası olanlar Kapalıçarşı’ya gelip altın alıyor. Bu biraz da KKM’den çıkan paranın altına yönelmesi olarak da değerlendirilebilir” diye konuştu. Bu şekilde devam ederse onstaki yükselişle beraber gram altının yılsonunda 6 bin TL’yi görebileceği değerlendirmesinde bulunan Yıldırımtürk, “Talep kar amaçlı değil. Daha çok paranın değerini korumaya alma amacıyla bireysel taleplerin devam ettiğini görüyoruz” şeklinde konuştu.

Eryılmaz: Bu seviyeden alınabilir, dikkatli olmak şart

Nasıl Bir Ekonomi TV Youtube kanalında Ekonomi Masası programında değerlendirmelerde bulunan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, altın ve gümüşte tarihi rekorlarla haftanın açıldığını söylerken, bu güçlü yükselişin iki ana sebebinin olduğunu söyledi. Bunlardan birinin Cuma günü ABD’den gelen enflasyon verisi olduğunu belirten Eryılmaz, yanı sıra ABD’deki yeni bütçenin Kongre tarafından onaylanıp onaylanmayacağı ihtimallerinin de güvenli liman arayışı ile artışı tetiklediğini ifade etti. Oldukça yükselmiş altın ve gümüş fiyatları söz konusu iken yatırımcıların ‘Bu seviyeden alım yapılır mı’ sorusunun da cevabını merak ettiğini kaydeden Eryılmaz, altında güçlü yükselişin devam etmesini beklediklerini, bu momentum devam ettikçe alım yapılabileceğini, ancak pozisyon alırken dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

"Yurtdışı ile açılan fiyat makasının nedenini anlayamıyoruz"

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Kuyumculuk Meslek Komite Başkanı Ercan Özboyacı, haftaya rekorla başlayan altının piyasada da hareketliliğe yol açtığını söylerken, “4 bin lira civarından altını olanlar karı görüp satma eğiliminde olurken, yükseliş trendini görenler de alışa geçmiş durumdalar. Alışlı satışlı bir hareketlilik söz konusu” dedi. Arada düzeltmeler olacak olsa da altında trendi güçlü gördüklerini belirten Özboyacı, “Çünkü hala dünyada jeopolitik koşullar iyi değil. Birçok ülke para basmaya devam ediyor. Bunların hepsi altını güçlendiriyor. Birçok merkez bankası altın almayı sürdürüyor. Bu nedenle kısa ve orta vadede altın fiyatları yükselişe devam edecektir” diye konuştu. Sene sonunda gram altının 5500-6000 TL arasında olmasını öngördüklerini kaydeden Özboyacı, iç piyasa ile dış piyasa arasında altın fiyatlarındaki makasın açıldığını da ekledi. Altın talebi olmadığı halde makasın açılmasının nedenini anlayamadıklarını ifade eden Özboyacı, kuyumcuların da altın fiyatlarının yükselişinden olumsuz etkilenmeye devam ettiğini ve mutlu olmadığını sözlerine ekledi.