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Altın uzmanı yıl sonu için rakam verdi! "En doğru yatırım altın"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Murat Malik en doğru yatırımın altın olduğunu belirterek, borsada sık sık takip etmenin zorunlu olduğunu, bu yüzden fiziki altının daha doğru bir yatırım olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Haber Merkezi
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Altın uzmanı yıl sonu için rakam verdi! "En doğru yatırım altın"
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Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Murat Malik, altının bu yıl yüzde 25 getiri sağladığını ve yıl sonuna kadar minimum 3 bin TL'ye ulaşacağını öngördüğünü söyledi.

"Fiziki altın daha doğru yatırım"

"Altının içinden gelen birisi olarak kontrol edemediğim yatırımın doğru yatırım olmadığını düşünüyorum. Tabii ki büyük firmalara yatırım yaparsınız uzun vadede getriri elde edersiniz ancak borsada sık sık takip etmeniz gerekiyor. Borsadan ziyade fiziki altının daha doğru bir yatırım olduğunu düşünüyorum."

Yıl sonu için rakam verdi

"Bankaların pek çok fonları var. Altın fonları bunlardan bir tanesi. Kuyumculuk sektöründen gelen birisi olarak en değerlisinin altın olduğunu düşünüyorum. Altın sadece bu yıl yüzde 25 getiri kazandırdı insanlara. Yıl sonuna kadar bir rakam vermem gerekirse minimum 3 bin TL'ye ulaşacağını öngörüyoruz."

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