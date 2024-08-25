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Bakanlıktan yenilebilir enerjide kritik hamle! Artık teşvik verilmeyecek

Yurt içinde üretilmiş, güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri teşvik belgesi kapsamında olmayacak.

Haber Merkezi
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Bakanlıktan yenilebilir enerjide kritik hamle! Artık teşvik verilmeyecek
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ 24 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

Buna göre, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve güneş paneli taşıyıcı konstrüksiyon sistemlerinin yanı sıra üretim süreci ingot dilimleme aşamasından veya öncesindeki bir aşamadan başlayarak yurt içinde üretilmiş güneş hücreleri kullanılmadan yapılan güneş panelleri "teşvik belgesi kapsamında değerlendirilmeyen harcamalar" kapsamına alındı.

Tebliğ, 24 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

 

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