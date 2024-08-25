Yusuf Dikeç annesini paylaştı: X'in sahibi Elon Musk övgüler dizdi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda öne çıkan milli sporcu Yusuf Dikeç, gündemin merkezinde kalmaya devam ediyor. Eli cebinde yaptığı atışla Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran takımda yer alan Dikeç, bu sıra dışı tarzıyla dünya çapında konuşulmaya başlandı.

Onlarca sporcu ve ünlü Dikeç'in meşhur hareketi ile poz verirken, sporcu 4 Ağustos tarihinde resmi X hesabını açtı.

X hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık ünlülerle iletişime geçen milli sporcu, annesiyle olan fotoğrafını Türkçe'de "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." notuyla paylaştı. Fotoğrafın altına yapılan çirkin yorumlar ise tepki çekti.

Birçok kullanıcı sil baskısı yaptı

Bir sosyal medya medya kullanıcısı, fotoğrafın altına "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" yorumunu yaparak başörtüsünden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Birçok kullanıcı da 'sil şunu', 'Avrupa'ya küçük düştük' gibi yorumlarda bulundu. Bazı kullanıcılar ise bu çirkin yorumlara tepki gösterdi.

X'in sahibi Elon Musk Yusuf Dikeç'in annesine övgüler dizdi

X'in sahibi milyarder iş adamı Elon Musk ise Yusuf Dikeç'in annesine övgüler dizdi.

Dikeç'in paylaşımına yorum yapan Elon Musk, "Hayat savaşında anne hem kalkan hem kılıçtır. Varlığıyla korur, inancıyla güçlendirir, kendi savaşlarınızı cesaretle vermenizi öğretir. Ve siz olimpiyatlarda cesaretle, üstün bir isabetle mücadele ettiniz. Sizin gibi inanılmaz yetenekli bir insanı getirdiği için ona büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.