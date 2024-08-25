Sicilya'daki yat kazası ile ilgili soruşturma: Herkes öldü mürettebat nasıl kurtuldu?

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Termini Imerese Başsavcılığı, hafta başında Porticello limanı açıklarında batan Bayesian yatıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcı Ambrogio Cartosio cumartesi sabahı düzenlediği basın toplantısında, soruşturma ile ilgili, "kasıtsız adam öldürme ve kusurlu gemi kazası suçlamalarının" üzerinde durduklarını belirtti.

Batan lüks yatta, aralarında İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Hannah'nında bulunduğu 22 kişiden yedisi hayatını kaybetti.

"Soruşturmanın henüz ilk aşamasındayız. Şu anda herhangi bir gelişmeyi göz ardı edemeyiz" diyen Cartosio, olayla ilgili henüz şüpheli sıfatıyla suçlanan kimsenin olmadığını açıkladı.

Cartosio, ekibinin gemi kaptanı, mürettebat, amirler, gemi yapımcısı da dahil olmak üzere olası tüm sorumluluk unsurlarını dikkatle değerlendireceğini belirtti.

Cartosio, "Bana göre suç işlenmiş olması muhtemel, bu bir kasıtsız adam öldürme vakası olabilir, ancak bunu ancak bize soruşturma için zaman verirseniz tespit edebiliriz" dedi.

Patlama olasılığı

Soruşturmacıların üzerinde durduğu ana konu, yapımcısı İtalyan tersane Perini Navi tarafından 'batmaz' olarak nitelendirilen bir lüks yatın, yanında bir yelkenli fırtınadan zarar görmemişken nasıl battığı.

Savcılar, olayın "son derece hızlı" olduğunu ve elde edilen bilgilerin, fırtına ile beraber yere çarptıktan sonra hızla yayılan güçlü bir rüzgar olan "sağanak yağışa" işaret ettiğini söyledi.**

Sivil Savunma yetkilileri ilk etapta, 75 metrelik alüminyum direği olan yatın su hortumu olarak bilinen bir kasırga tarafından vurulduğunu düşündüklerini belirttiler.

Bayesian ne zaman kurtarılacak?

Savcılık ayrıca, çoğunlukla yolculuların hayatını kaybettiği kazada, mürettebatın neredeyse tamamının nasıl kurtulduğunu da sorguluyor. Palermo itfaiyesinin yeni başkanı Girolamo Bentivoglio, çıkarılan cesetlerin çoğunun geminin aynı bölümünde -iskele tarafında ve yüzeye daha yakın- bulunduğunu doğrulayarak, yolcuların kurtulmak üzere kabinlere doğru yöneldiklerini öne sürdü.

Savcı yardımcısı Raffaele Cammarano yolcuların uyuyor olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek soruşturmanın ana hedeflerinden birinin yolcuların birileri tarafından uyarılıp uyarılmadığını tespit etmek olduğunu söyledi. Cammarano ayrıca kokpitte bir kişinin nöbet tuttuğunu da doğruladı.

Palermo Sahil Güvenlik Komutanı Raffaele Macauda, "Yatın tekrar yüzeye çıkarılmasına ilişkin zaman dilimi belirsiz. Her şey mal sahiplerinin ve yönetim şirketinin iradesine bağlıdır. Denizcilik otoritesi, operasyonu kendi teknisyenleriyle yönetecek, ancak şu anda hala ön aşamadayız. Tankları boşaltarak geminin emniyete alınmasını sağlayacağız," dedi.

Costa Concordia gemi kazası

İtfaiyenin dalış ekibinin başı Giuseppe Friso, kurbanların kurtarılmasında görev aldı ve operasyonun kendisine Costa Concordia gemi kazasını hatırlattığını söyledi.

Friso, "Benim için o filmi yeniden yaşamak gibiydi. Daha küçük ama aynı zamanda daha yoğun bir şekilde. İçeride senaryo çok benzerdi. Devam etmekte zorlandık çünkü devrilen mobilyalar güvenli bir şekilde devam etmemizi engelledi. Ancak boyutların çok büyük olduğu bu operasyonda öğrendiğimiz sistematik bir şekilde çalıştık," dedi.

Gemi kazasının kurbanları

Cuma günü kurtarma ekipleri Bayesian gemi enkazında bulunan yedi cesedin sonuncusunu da kıyıya çıkardı. Bu ceset, Perşembe günü cansız bedenine ulaşılan Mike Lynch'in kızı 18 yaşındaki Hannah Lynch'e aitti.

Lynch, dolandırıcılık suçlamalarından kısa süre önce beraat etmesini ailesi ve ABD'deki davada kendisini savunanlarla birlikte kutlamıştı. Eşi Angela Bacares de hayatta kalan 15 kişi arasında yer alıyor.

Cansız bedenlerine ulaşılan diğer kişiler, Lynch'in ABD'li avukatlarından Christopher Morvillo ve eşi Neda; Morgan Stanley'in Londra şubesinin başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Judy; ve yatın aşçısı Recaldo Thomas.