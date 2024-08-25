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THY, Beyrut seferlerini karşılıklı olarak iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İsrail'in Lübnan’a yönelik hava saldırılarının artması nedeniyle güvenlik gerekçesiyle bugün planlanan karşılıklı uçuşunu iptal etti.

Haber Merkezi
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THY, Beyrut seferlerini karşılıklı olarak iptal etti
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Hizbullah, üst düzey komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta karşılık olarak İsrail'e yönelik saldırı başlattığını açıkladı.Bu gelişmenin ardından İsrail de Lübnan’a hava saldırısı gerçekleştirdi.

Gerilim nedeniyle THY seferleri iptal etti

Hava sahasında yaşanan gerilim nedeniyle THY ve AJet, Beyrut seferlerini iptal etti. Buna göre THY, TK-824 İstanbul-Beyrut, TK-824 Beyrut İstanbul ile TK-826 İstanbul-Beyrut, TK-827 Beyrut-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

 

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