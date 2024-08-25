  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Aydın'da gizemli patlama! Ses il genelinde duyuldu
Takip Et

Aydın'da gizemli patlama! Ses il genelinde duyuldu

Aydın’da sabah saatlerinde güçlü bir patlama sesi duyuldu. Şiddetli sesin kaynağı araştırılırken; ses Karacasu’dan Çine’ye kadar duyuldu

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aydın'da gizemli patlama! Ses il genelinde duyuldu
Takip Et

Aydın’da saat 10.00 sıralarında Karacasu’dan Çine’ye kadar şiddetli şekilde hissedilen bir patlama sesi duyuldu.

Polis ve jandarmaya gelen ihbarlar üzerine il genelinde yapılan araştırmalarda patlama sesinin kaynağı tespit edilemedi.

Patlama il genelinde hissedildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan geniş çaplı soruşturmada benzer patlama sesinin çevre illerde de duyulduğu ancak şu an itibariyle patlama sesinin kaynağının tespit edilemediği öğrenildi. Bazı uzmanlar ise patlama sesinin meteor patlaması kaynaklı olabileceğini ileri sürdü. İl genelinde hissedilen ve bazı bölgelerde paniğe neden olan patlama sesinin kaynağı araştırılıyor.

"Yerin altına bomba attılar sanki"

Karacasu ilçesinde yaşayan ve patlamayı şiddetli bir şekilde hissettiklerini söyleyen Çamköy Mahalle sakinlerinden Süleyman Alanoğlu; “Sabah saatlerinde bir anda güçlü bir patlama sesi geldi. Ne olduğunu biz anlamadan hemen ardından patlama ile birlikte evimizin de sarsıldığını hissettik. Kısa süreli bir panik yaşadık. Sanki bomba patladı gibi oldu. Yerin altından bomba attılar sanki. Öyle güçlü bir sesti ki, dibimizde patlamış gibi oldu. Evimizin binası da sallandı. Deprem olmuş gibi hissettirdi” dedi.

 

Türkiye'de kiralık konut fiyatlarının en düşük olduğu iller hangileri?Türkiye'de kiralık konut fiyatlarının en düşük olduğu iller hangileri?Ekonomi

 

Bankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte banka banka güncel promosyon kampanyalarıBankaların promosyon yarışı kızıştı! İşte banka banka güncel promosyon kampanyalarıEkonomi

 

Gündem
İstanbul Fatih'te otelde yangın! Çok sayıda ekip bölgede
İstanbul Fatih'te otelde yangın! Çok sayıda ekip bölgede
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
AFAD duyurdu: Yağışlarda mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi
AFAD duyurdu: Yağışlarda mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi
Kayseri'den acı haber geldi! Sele kapılan kişi ölü olarak bulundu
Kayseri'den acı haber geldi! Sele kapılan kişi ölü olarak bulundu
THY, Beyrut seferlerini karşılıklı olarak iptal etti
THY, Beyrut seferlerini karşılıklı olarak iptal etti