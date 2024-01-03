Amaç kayıt dışılığı önlemekti: İnşaat demirinde ‘güvenlik’ etiketi zorunluluğu ertelendi

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Buna göre üretici ve ithalatçılar 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren stoklarındaki ‘güvenlikli’ etiketi bulunmayan inşaat demirlerini satışa konu edemeyecekler. Bunların dışında kalan mükellefler ise 30 Nisan 2024’ten itibaren bu yükümlülüğe tabi olacaklar.

Geçen yıl yaşanan deprem felaketinin hemen ardından 16 Mart’ta; kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında inşaat sektöründeki demir, çimento, hazır beton gibi girdilerin takibiyle ilgili kurulması öngörülen sistemlere, demir takibi eklenmişti. Sistem uyarınca, inşaat demirlerine güvenlikli etiket ve işaret koyulması öngörülmüştü.

İnşaat Demir İzleme Uygulama Genel Tebliği ile inşaatlarda kullanılacak demirleri, üretim ve ithalatından, müteahhide teslimine kadar, test süreçleri dahil tüm aşamalarıyla takip edilmesine ilişkin kurulacak sistemin usul ve esasları belirleniyordu.

Buna göre, inşaat sektöründe faaliyet gösteren mükellefler tarafından kullanılmak üzere inşaat demirinin üretimi veya ithalatından inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil geçen tüm aşamalarda takip edilmesine imkân verecek İnşaat Demir İzleme Sistemi (İDİS) kurulacak. Kurulum 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanuna tabi olmadan Darphane tarafından gerçekleştirilecek.

Veriler merkezi sisteme aktarılacak

Sistem kapsamında, inşaat demiri üreten veya ithal eden mükellefler tarafından inşaat demirine güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işaret uygulanması, üretim faaliyetleriyle ilgili temel veriler izlenerek veriler merkezi sisteme aktarılacak.

Veri girişi/paylaşımı yapılabilen yazılım ve/veya el terminal benzeri cihazlar ve/veya mobil uygulamalar aracılığıyla üretici, ihracatçı, ithalatçı, toptancı, bayi, tüccar, inşaatta kullanım ve laboratuvar deneyleri dâhil teslim işlemleri izlenecek.

Darphane bu işlemlere ilişkin verileri; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığına aktaracak.

Tebliğ ile mevcut inşaat demiri üreten veya ithal edenler ile ihracatçı, toptancı, bayi, tüccar ve yapı müteahhitlerinin 1/1/2024 tarihinden önce İDİS’e geçmeleri zorunlu tutulmuştu. 1 Ocak 2024’ten itibaren üretici ve ithalatçıların stoklarındaki etiketsiz ürünleri satışı yasaklanmış, diğerlerine ise 31 Ocak 2024’e kadar süre verilmişti. Yapılan düzenlemeyle bu diğerlerine verilen süre 30 Nisan 2024’e ertelendi.