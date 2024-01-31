Anadolu Otoyolu'ndaki Kurtköy hizmet tesisinin ihale tarihi belli oldu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, Anadolu Otoyolu Kurtköy B Tipi Otoyol Hizmet Tesisinin 10 yıllığına kiralanması amacıyla açtığı ihaleyi 22 Şubat'ta gerçekleştirecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, İstanbul'un Tuzla ilçesindeki "Anadolu Otoyolu Kurtköy B Tipi Otoyol Hizmet Tesisinin (Çift Taraflı) Aynı Amaçla Kullanılmak Üzere 10 Yıl Süreyle Kiralanması İşi" için ihale yapılacak.
Geçici teminat bedelinin, tahmini yıllık kira bedelinin yüzde 3'ü olan 2 milyon 100 bin lira olarak belirlendiği ihalenin, ilk yıl kira bedelinin KDV ve damga vergisi hariç 70 milyon lira olması öngörülüyor.
Şartnamesi, Karayolları Genel Müdürlüğü İşletmeler Dairesi Başkanlığından 5 Şubat itibarıyla 30 bin lira karşılığında temin edilebileceği ihale, 22 Şubat saat 10.00'da Karayolları Genel Müdürlüğünde yapılacak.