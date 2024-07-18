Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS ücret desteği: Açıklama yapıldı

ÖSYM başvurularını yapan adaylar, ‘2024 KPSS Ortaöğretim Başvuru Belgesi’ni en geç 28 Temmuz 2024 tarihine kadar sisteme yükleyerek başvuruda bulunabilecek.

"Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Geleceği Birlikte İnşa Ediyoruz’ sloganıyla eğitimde fırsat eşitliği sağlayan öğrenci dostu uygulamalarına devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan ve 35 yaşını aşmamış adayların 2024 KPSS Ortaöğretim Başvuru ücretlerini geçmiş yıllar da olduğu gibi bu yıl da karşılayacak.

Ön başvuru için son gün 28 Temmuz

ÖSYM başvurularını yapan ve Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan 35 yaşını aşmamış adaylar, başvuru evrakı ile beraber ön başvuruda bulunabilecek. Vatandaşlar ön başvurusunu en geç 28 Temmuz 2024 tarihinde saat 17.00’ye kadar belediyenin internet adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.