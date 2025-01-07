Anne babalar zorlanıyor: Bebek ürünlerine fahiş zam!

Türkiye'de hayat pahalılığı hızla artarken, 2025 yılı için yüzde 30 zamla 22 bin 104 liraya çıkarılan asgari ücret, 21 bin lira seviyesindeki açlık sınırına yaklaşmış durumda. Temel ihtiyaçlardaki fiyat artışları bebek bakım ürünlerine de yansıdı. Son dokuz ayda bebek bezi fiyatları yüzde 48, bebek bisküvisi yüzde 40, emzik fiyatları ise yüzde 77 oranında zamlandı.

"Bebek bezi aralık fiyatı 888 liraya çıktı, yüzde 48 zamlandı"

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Bebekler yoksulluk içinde doğuyor" vurgusu yaparak, "Anne babalar çocuklarına bebek bezi bile alamıyor. Aileler sağlıklı beslenecek gıdaları çocuklarına yediremiyor. Bebeklerin içeceği süt mart ayında 35 liraydı, yüzde 51 artarak aralık ayında 53 lira oldu. 100 lira olan bebek bisküvisi aralıkta yüzde 40 artarak 140 lira oldu. 600 lira olan 156’lı bebek bezi aralık fiyatı 888 liraya çıktı, yüzde 48 zamlandı" diye konuştu.

Bebek bezlerinden KDV alınmaması teklifi

Zorunlu ihtiyaç olduğu gerekçesiyle bebek bezlerinden alınan Katma Değer Vergisi oranı ile ilgili TBMM’ye yasa teklifi sunulmuştu. Ancak Katma Değer Vergisi oranının yüzde 10’dan yüzde 1 indirilmesinin talep edildiği yasa teklifi bir türlü gündeme alınmamıştı.