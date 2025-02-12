  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Antalya Havalimanı ocakta yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet verdi
Takip Et

Antalya Havalimanı ocakta yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet verdi

Antalya Havalimanı'nda ocak ayında 996 bin 402 yolcuya hizmet verildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Antalya Havalimanı ocakta yaklaşık 1 milyon yolcuya hizmet verdi
Takip Et

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın geçen ayki hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

 İç hat yolcu trafiği 475 bin 756

Buna göre, Antalya Havalimanı'nda ocakta, iç hat yolcu trafiği 475 bin 756, dış hat yolcu trafiği 520 bin 646 oldu.

Ocakta, Antalya Havalimanı'na iniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda 3 bin 889, dış hatlarda 4 bin 109 olmak üzere toplamda 7 bin 998'e ulaştı.

Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği de aynı dönemde toplamda 11 bin 177 ton oldu.

Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas olduYunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasoulas olduDünya

 

BM: Ocaktan bu yana Gazze'de 2 bin 300'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördüBM: Ocaktan bu yana Gazze'de 2 bin 300'den fazla çocuk yetersiz beslenme nedeniyle tedavi gördüDünya

 

Ekonomi
Fitch'ten Türk İslami bankaları için 2025 tahmini
Fitch'ten Türk İslami bankaları için 2025 tahmini
Cevdet Yılmaz: Deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık
Deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık
Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonları 11 ülkeye ihraç ediliyor
Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonları 11 ülkeye ihraç ediliyor
Disney Plus reklamlı üyelik paketi Türkiye'de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı...
Disney Plus reklamlı üyelik paketi Türkiye'de kullanıma sunuldu: İşte fiyatı...
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık
Deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık
Türk fındığı tanıtımında rota Kuzey Asya’ya çevrildi
Türk fındığı tanıtımında rota Kuzey Asya’ya çevrildi