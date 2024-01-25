Apple AB'ye uyum için App Store komisyonlarını azaltıyor

Apple’ın AB'ye uyum çerçevesinde yapacağı değişiklikler arasında uygulama geliştiricilerden aldığı komisyonda indirime gitmesi da bulunuyor. Buna göre; Apple, iPhone'da tamamlanan uygulama içi işlemlerden dünyanın geri kalanında almaya devam etmeyi planladığı yüzde 15 ila yüzde 30 komisyonu Avrupa Birliği'nde azaltacak.

Küçük işletme programı geliştiricileri yüzde 15'ten yüzde 10 artı yüzde 3 komisyon ödeyecek. 'Yüksek hacimli uygulamalar' için yükleme başına uygulanan ek bir yeni Çekirdek Teknoloji Ücreti (CTF) olacak. CTF, yılda bir milyondan fazla indirilecek kadar popüler olan uygulamalar için yıllık yükleme başına 0,50 Euro olarak uygulanacak.

Apple dünyasından haberler veren 9to5Mac sitesinin haberine göre; AB'deki işletim sistemi uygulamaları artık komisyonun yüzde 17 olarak belirlendiği alternatif koşulları kabul edebilir, ayrıca uygulamalar Apple'ın Uygulama İçi Satın Alma sistemini kullanıyorsa yüzde 3'lük bir komisyon da uygulanabilir. Her iki durumda da bu oran, eski yüzde 30'luk orandan önemli bir indirim anlamına geliyor.

App Store dışında da uygulama alınabilecek

Yeni ücret yapısı, Apple App Store'un artık AB müşterilerinin uygulama alabileceği tek yer olmayacağı gerçeğini yansıtıyor. Geliştiriciler Apple'ın yüzde 10/17 komisyonunu kabul ederek App Store'da yer almayı ya da uygulamalarını başka bir yerde dağıtmayı tercih edebilirler. Bununla birlikte, Temel Teknoloji Ücreti, uygulamanın App Store'da veya üçüncü taraf bir pazarda satılıp satılmadığına bakılmaksızın, hacim eşiğini geçmesi halinde uygulanabilir.

Apple'ın Uygulama İçi Satın Alma üzerindeki tekeli de ortadan kalkıyor ve geliştiriciler bunu kullanmayı tercih ederse yüzde 3'lük ek ücreti ödeyecek.