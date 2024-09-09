Arı ıslah çalışmalarıyla bal veriminin artırılması hedefleniyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği, Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından yürütülen "Kırklareli Arısı Islah Projesi" kapsamında üretilen ana arılarla bal veriminin arttırılması hedefleniyor.

Eriklice köyü yakınlarında yaklaşık 3 dönüm alanda oluşturulan ana arı üretim sahasında 5 yıldır çalışmalar yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında bölge şartlarına dayanıklı, bal verimi yüksek, diğer arı ırklarına göre yaşam ömrü uzun ve hastalıklarla mücadelede başarılı arı ırkının bölgede yaygınlaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda kovanlardan alınan iki avuç kadar arı küçük kovanlara konuyor. Bu kovan içerisine ana arı larvası transfer ediliyor. 16 gün sonra yumurtadan çıkan ana arı kendi kolonisini kuruyor.

Proje kapsamında 2 yılda 520 kovan Kırklareli arısı üreticilere dağıtıldı.

"Hastalıklarla mücadelede diğer arılara göre çok daha üstün"

Kırklareli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nuri Çalışkan, AA muhabirine, Kırklareli arısının bölgeye uyumlu olduğunu söyledi.

Kırklareli arısının sakin ve bal veriminin yüksek olmasıyla öne çıktığını vurgulayan Çalışkan, kışlama yeteneğinin de diğer arı ırklarına göre yüksek olduğunu kaydetti.

Islah çalışmalarının önemine dikkati çeken Çalışkan, "Islahın saymakla bitmeyecek önemi var. Larva transfer yöntemini kullanıyoruz.Yapılan çalışmalarla belirlenen ana arılarla bu soyu devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi. Ana arı üretim çalışmalarının hızla sürdüğünü anlatan Çalışkan, üretilen ana arıların çiftçilere dağıtıldığını ifade etti.

Yaklaşık 5 yıldır söz konusu arılarla çalıştıklarını ve ciddi bir hastalıkla karşılaşmadıklarını anlatan Çalışkan, şöyle konuştu:

"Kırklareli arısı diğer arılara göre 2-3 gün daha uzun yaşama durumu var. Hastalıklarla mücadelede diğer arılara göre çok daha üstün. Kovan içerisinde hijyene çok önem veriyor. Sandığı açtığınızda içeride ölü arı bulmanız çok nadirdir. Yabancı bir cisim tutmaz, çıkarır atar. Kış beslemesi bile yaptığımızda poşeti dışarı atar. Hastalıkla mücadelede başarılı bir cinstir."

Çalışkan, ıslah çalışmalarıyla kentteki bal verimini arttırmayı istediklerini bildirdi.