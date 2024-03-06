Artan döviz talebinin kaynağını anlamak için... TCMB'den bankalara telefon

Reuters'a konuşan iki bankacılık kaynağının verdiği bilgiye göre, TCMB yetkilileri dün bankalar ile son günlerde piyasada artan döviz talebi hakkında görüşme yaptı.

Bir bankacılık kaynağı TCMB'nin görüşmede bankalara, "Gereksiz döviz talebine" dikkat etmesini söylediğini belirtti ve "TCMB görüşmede daha fazla konuşalım, talep nereden geliyor anlayalım mesajını verdi. Hem ne olduğunu anlamak hem de gereksiz volatiliteyi engellemek için bir görüşme oldu" dedi.

Bankacılar seçime bağladı

İki bankacı artan döviz talebini mart sonundaki yerel seçimler öncesinde oluşan "psikolojik" olarak niteledikleri talebe bağlarken bunun da "gereksiz bir talep" oluşturduğunu belirtti.

TL'deki düzenli değer kaybı son günlerde hız kazanırken, dolar/TL güne 31.75 seviyesinden başladı.

Bankacılar ayrıca dün artan döviz talebi nedeniyle TCMB'nin TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemi yaptığını ifade ettiler. TCMB dün Temmuz ayından bu yana ilk defa 475 milyon dolar tutarında forward işlemi yaparken, tutar 28 Mayıs, yani genel seçim öncesi dönemden bu yana en yüksek seviyede gerçekleşti.

Öte yandan TCMB menkul kıymet tesisi kapsamında ticari ve ihtiyaç kredilerinde aylık büyüme sınırını düşürerek para politikasında ilave sıkılaştırma adımı atan TCMB, ilave adımlar üzerinde çalıştığını belirtti.

Reuters, bilgi üzerine TCMB'ye ulaşılamadığını belirtti.