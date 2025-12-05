Asgari Ücret Tespit Komisyonu için 12 Aralık günü toplantı çağrısı taraflara iletildi

MEHMET KAYA/ANKARA

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ileri sürdüğü yapısal değişiklikler yapılmaması halinde katılmama kararı alan TÜRK-İŞ’in tutumunda “şimdilik” bir değişiklik olmadığı belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, henüz Komisyonun yapısına yönelik resmi bir değişiklik ya da değişiklik girişimi olmadığı bir ortamda taraflara 12 Aralık günü için toplantı çağrısı yaptı. TİSK’in 11 Aralık günü yapılacak Genel Kurulu’nun ardından Komisyonun ilk toplantısını yapması öngörülüyor.

EKONOMİ’ye bilgi veren işçi tarafı kaynakları, mevcut görünümde TÜRK-İŞ’in tutumunda bir değişiklik olmadığını, Bakanlığın resmi bir adım atması halinde toplantıya katılacaklarını vurguladılar. Aynı yetkililer, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’ın konuşmalarında, “Bakanlık resmi olarak bir girişim başlattığında bunu da Başkanlar Kurulu’nda değerlendireceğiz” vurgusunu hatırlatarak, Bakanlığın resmi bir yazılı öneri ya da yönetmelik değişikliği gerçekleştiğinde de Başkanlar Kurulu kararının aranacağının altını çizdiler.

Taraflar ne pozisyonda?

TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üye yapısında Bakanlığın 5 üye sayısının 1’e düşürülmesine sıcak yaklaşmakla birlikte, böyle bir durumda dahi matematik olarak 3 tarafın olduğu bir komisyondaki karar oylamasının değişmeyeceğinin farkında olduklarını açıkladı. Esas olarak, komisyonun çalışma usulünde yapısal bir değişiklik talebi gerektiğini Başkan Ergün Atalay açıkladı. Buna göre, gıda, kira, ulaşım ve eğitim yanında, önceki yıl kayıpları ve refah payının resmi olarak hesaplamaya dahil edilmesi, bu nesnel hesaplamanın üzerine müzakere açılması gerektiğini savunuyor. Hatta Ergün Atalay, ancak böyle bir değişikliğin anlamlı olacağını, önceki gün yaptığı açıklamada tekrarladı. TİSK’in ise bu tartışmanın ileride yapılmasını ancak prensip olarak mevcut yapıda bir sakınca görmediğini taraflara söyledi.

Hesaplama modeline ilişkin görüş açıklanmadı

Komisyonun resmi sekreteryası olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ise hesaplama modeline ilişkin herhangi bir görüş açıklamamakla birlikte, genel olarak hükümet kanadının ekonomik koşulların dikkate alınması yönündeki görüşünü taşıdığı ancak hem çalışma gelenekleri, hem de zaman kalmaması nedeniyle, TÜRK-İŞ’in de dahil olduğu şekilde komisyon çalışmalarının başlaması için girişim yapıyor. Bakanlık, Komisyon’daki kamu tarafında Bakanlık dışındaki kurum-kuruluşlardan gelen üyelerin kaldırılarak kamu tarafının 1 üyeye düşürülmesi formülünü geliştirmişti. Henüz resmi bir uzlaşı sağlanmamış olmasına karşılık 12 Aralık gününe resmi çağrının yapılmış olmasının, TÜRK-İŞ’e Bakanlığın bir ısrarı olarak yorumlanıyor. Bakanlığın, taraflarla çeşitli kanallardan iletişim kurarak, 12 Aralık’a kadar bir uzlaşma sağlamak istediği vurgulandı.