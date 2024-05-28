2022 ve 2023 yıllarında asgari ücret Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere iki kez zamlanmıştı. Milyonlarca çalışan asgari ücrete bu yıl ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki asgari ücrete ara zam yapılacak mı? Asgari ücrete ara zam ne zaman yapılacak?

Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde asgari ücretle ilgili ara zammın gündemlerinde olmadığını söyledi.

Işıkhan, asgari ücretle ilgili bir soru üzerine ekonomik verilerin iyi gittiğine dikkati çekerek

"Aralık ayındaki düşüncemiz neyse aynı şekilde devam ediyor. Enflasyonla ilgili verilerimiz oldukça güzel geliyor. Hiçbir ara zam gündemimizde yok" demişti.

Bakan Işıkhan'ın asgari ücretle ilgili "Zam yok" açıklamasına rağmen kamuoyunda zam beklentisi hakim...