Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı 2024

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı vatani görevini yerine getiren kişilerin ailelerine verilen yardımdır. Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programının aylık 800 TL ödemesi vardır. Bu yardımı kimler alabilir , yardım süresi ne kadar , işte merak edilen soruların detayları..

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı vatani görevini yerine getiren ve sosyal güvencesi olmayan ihtiyaç sahibi olan ailelerin askerlik görevi süresince desteklenmesi amacıyla yürütülen yardım programıdır.

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programına kimler başvurabiliyor?

Vatani görevini yapan kişi evli ise eşi ,bekar ise anne veya babası başvurabiliyor.

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programından kimler faydalanabiliyor?

Eğer asker evliyse eşi, bekar ise anne ve babası faydalanabiliyor.

Asker Ailelerine Yönelik Düzenli Nakit Yardım Programı ödemesi ne kadar?

Bu yardım aylık 800 TL. Bu yardımdan faydalananlar 2 ayda bir 1600 TL ödeme PTT'deki hesaplarına yatmaktadır. Asker Ailelerine Yardım Programı askerlik süresince devam etmekte olup en fazla on iki ay sürmektedir.