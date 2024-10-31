Astaris, Gebze–Orhangazi–İzmir otoyolu hissesi satış sürecini durdurdu

İtalyan şirketi Astaris, Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolundaki yüzde 18,1 hissesini satışa çıkarmıştı. Lazard işbirliğinde teklif alan otoyolun İtalyan ortağı hisse satış sürecini durdurduğunu açıkladı.

Teklifler beklenenden düşük geldi

İtalya merkezli Astaris, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu ve Osmangazi Köprüsü'ndeki azınlık hissesi satış sürecini tekliflerin beklenenden düşük olması sebebiyle durdurdu.

Gelen üç teklifin de Astaris’in otoyoldaki yüzde 18,1’lik hissesi için holdingin değeri baz alınarak belirlediği 405 milyon euroluk fiyattan düşük olduğunu belirtiliyor.

İlgilenen şirketler niyet mektuplarını gönderdi

Satış duyurusu sonrası ilk olarak BAE, Çin, Avrupa'dan bazı altyapı fonlarının ve Türkiye'den bazı portföy yönetim şirketlerinin de olduğu 10 grup Astaris hissesine ilgi göstermişti. İtalyan şirket, ilgilenen grupların niyet mektuplarını teslim etmesi için belirlenen süre 3 Haziran'da dolmuştu. Astaris internet sitesinde bağlayıcı olmayan teklifler için son tarihi temmuz, nihai teklifler için ise son tarih aralık ayı olarak belirlemişti.

Yatırımcılar hisse değerini 7 milyar dolar olarak değerlemişti

Bazı yatırımcılar niyet mektuplarında hisse değeri tekliflerinde bulundu ve bu teklifler, Astaris hisselerinin ortalama 7 milyar dolar civarında değerlendirilmesine neden oldu.

İtalyan ortak borçlarını ödemek için varlıklarını satıyor

Otoyolu inşa eden konsorsiyumun üyesi Astaldi İtalya'da 2018'de mahkeme denetiminde borçlarını yapılandırma sürecine girmişti. Bu süreci takiben Astaldi'yi devralan WeBuild, ana faaliyet kolları dışındaki varlıkları Astaris adı altında toplamıştı. Astaris de bankalara olan borçların ödenebilmesi için varlıklarını satmaya çalışıyor.

Ortak girişim grubu kredinin yarısını geri ödedi

Otoyol işletmecisi ortak girişim grubunda Nurol İnşaat, Özaltın İnşaat ve Makyol İnşaat'ın yüzde 26'şar ve Göçay İnşaat'ın yüzde 4 hissesi bulunuyor. Gruba otoyol için kredi veren bankalar arasında Deutsche Bank, Akbank, Garanti, İş Bankasi ve Halkbank yer almıştı. Ortak girişim grubu 2015'te otoyolun inşası için kullandığı yaklaşık 5 milyar dolarlık kredinin yarısını geri ödedi.

İmtiyaz süreci Eylül 2035’te son bulacak

Üç kilometrelik ve 1,2 milyar dolara inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nü de içeren 420 kilometrelik otoyol İstanbul ve İzmir'i birbirine bağlıyor. Yol içinde 1,2 milyar dolarlık Osmangazi Köprüsü de bulunuyor. Otoyolu işletmek için verilen imtiyaz süreci Eylül 2035’te son bulacak.