Asyaport, Tekirdağ’da RES kuruyor

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Kuruluşunun ardından 8 yıl gibi kısa bir sürede dünyanın en büyük 100 limanı arasına girmeyi başaran Asyaport, çevreci yatırımlarıyla da sektörde ilklere imza atıyor. Geçtiğimiz haftalarda 10 milyon dolar yatırımla Türkiye’nin ilk yüksek gerilim ile gemi elektrik besleme tesisini kuran Asyaport, şimdi de liman civarına Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulumu yapmaya hazırlanıyor.

Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer, bir yandan hacim olarak büyümeye devam ederken, diğer yandan sürdürülebilirlik alanında da önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizdi. Asyaport, kuruluşundan bugüne güneş enerjisi ve sıfır atık sistemine yaptığı yatırımlarla liman elektriğinin bir kısmını bünyesinde üretiyor. Aynı zamanda Asyaport, liman sahasında çalışan çekicilerde LNG kullanan Türkiye’de ilk ve tek liman olma özelliğini taşıyor. Ahmet Soyuer, bundan sonraki hedeflerinin liman civarına Rüzgar Enerji Santrali (RES) kurulumu yapmak olduğunu söyledi. Soyuer, “Elektrik depolama tesisi de kurarak vinçlerin ve gemi beslemesi ihtiyacının tamamında 60 milyon kwh yerli yenilenebilir enerji kullanarak Tekirdağ Asyaport olarak dünyaya örnek bir liman olacağız” dedi.

Yıllık 20 milyon kwh elektrik ihracatı yapacak

Asyaport geçtiğimiz haftalarda 8 MVA yüksek gerilim tarafından desteklenen kıyıdan gemi elektrik besleme sistemini (Onshore Power Supply-OPS) hayata geçirmişti. Soyuer, “Bu sistemi gönüllülük anlayışıyla herhangi bir kurumdan destek almadan ya da kredi kullanmadan tamamen öz kaynaklarımızla tesis ettik” dedi. OPS için 10 milyon dolar yatırım yapıldı. Ahmet Soyuer, bu yatırımın sonucunda MSC ve Medlog firmalarının gönüllü olarak gemilerinde kıyıdan gemi elektrik besleme sistemini kullandıklarını, bu sayede Tekirdağ şehrinin hava kalitesine olumlu katkı sağladıkları belirtti. Şu anda ne Türkiye’de ne de dünyada gemilerin rıhtımdaki operasyonları esnasında sahilden elektrik almalarını zorlayan hiçbir mevzuat bulunmadığını dile getiren Soyuer, “Tekirdağ Asyaport limanında, MSC–Medlog gemilerinde işleyen bu sistem tamamen temiz dünya, temiz sahiller ve temiz Tekirdağ için gönüllü olarak geliştirildi. 2025 yılından itibaren MSCile Medlog filolarındaki gemilerin Asyaport limanındaki operasyonları sürecinde 15 bin ton karbon salımının önüne geçilmesi hedefleniyor” diye konuştu. Soyuer, gemi kondisyonlarına bağlı olarak yıllık 20 milyon kwh elektrik ihracatı da gerçekleştirmiş olacaklarını söyledi.

Yıllık 4 milyon TEU kapasiteye ulaşacak

Dünya denizcilik devi MSC ile ortaklığı bulunan Tekirdağ Asyaport Limanı, Türkiye’nin en büyük transit limanı olma özelliğini taşıyor. Türkiye transit konteyner işlemlerinin yüzde 44’ü Asyaport’ta yapılıyor. Lloyd’s List tarafından 2023 yılına yönelik konteyner elleçleme hacimleri dikkate alınarak hazırlanan “Dünyanın İlk 100 Büyük Limanı” listesine giren Asyaport, bu yılının ilk altı aylık döneminde 1,1 milyonu aşkın TEU elleçleyerek Türkiye’nin en yüksek işlem hacimli limanı olmuştu. Devam eden genişleme inşaatı tamamlandıktan sonra Asyaport, yıllık 2,5 milyon TEU olan konteyner elleçleme kapasitesini 4 milyon TEU’ya çıkaracak. Dünyanın en büyük gemilerini ağırlayan Asyaport, Tekirdağ’da bin 500’ün üzerinde istihdam sağlıyor.