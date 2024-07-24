Atatürk Barajı’nın ekonomiye yıllık katkısı 1,7 milyar dolar

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nden (DSİ), Atatürk Barajı'nın hizmete alınışının 32. yılı dolayısıyla yapılan açıklamada, yatırımın, ürettiği elektrik enerjisi ve tarımsal sulamaya sunduğu katkıyla Türkiye'nin yüz akı projelerden biri olduğuna işaret edildi.

Barajın, Türkiye Cumhuriyeti'nin hayata geçirdiği büyük yatırımlar arasında yer aldığına dikkat çekilen açıklamada, "Ülkemize kazandırılan bu abidevi eser, ismine yakışır şekilde ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük barajı durumunda. Tesis, aynı zamanda mühendislik alanında dünyada da söz sahibi yapılar arasında bulunuyor. Atatürk Barajı, sahip olduğu elektrik kurulu gücü, gövde dolgu hacmi ve baraj gölü açısından ülkemizde ve Avrupa'da en büyük olma unvanını elinde bulunduruyor. Bununla birlikte tesis, taşkın kontrol hacmi bakımından dünyada üçüncü, gövde dolgu hacmi bakımından ise 6. sırada yer alıyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

2 bin 400 megavat kurulu güce sahip

Açıklamada, barajda 1990 yılında su tutulmaya başlandığı anımsatılarak, "Baraj rezervuarında depolanan 48,7 milyar metreküp su, ülkemizin su depolama kapasitesinin yaklaşık yüzde 26'sını oluşturuyor. Bu müthiş su kütlesi, başta hidroelektrik enerji üretimi ve tarım olmak üzere, su ürünleri üretimi, ulaşım, su yolu taşımacılığı ve turizm gibi sektörlere de hizmet sunuyor." ifadesi kullanıldı.

Atatürk Barajı'nın 8 türbinden oluşan 2 bin 400 megavat kurulu güce sahip olduğuna işaret edilen açıklama, şöyle devam etti: "Atatürk Barajı ve HES, yıllık 8,9 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üretim kapasitesine sahip. Dev tesis, bu özelliğiyle ülkemizin ve Avrupa'nın en büyük hidroelektrik santrali konumunda bulunuyor. Atatürk Barajı ilk türbinin devreye alınarak enerji üretmeye başladığı 1992 yılından bu yana yaklaşık 210 milyar kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek ülke ekonomisine bu yolla yaklaşık 500 milyar lira katkı sağladı."

Açıklamada, Atatürk Barajı'yla sulanabilen 800 bin hektarlık alanın, Türkiye'nin ekonomik olarak sulanabilir arazisinin yaklaşık yüzde 10'unu oluşturduğu bildirildi.

Barajda depolanan suların 1995'ten itibaren tarım arazileriyle buluştuğunun anımsatıldığı açıklamada, "O tarihten bu yana sulanan arazi miktarı sürekli arttı ve günümüz itibarıyla yaklaşık 450 bin hektara ulaştı. Atatürk Barajı 1995 yılından günümüze kadar tarımsal sulama yoluyla ülke ekonomisine yaklaşık 423 milyar lira katkı sağladı. Atatürk Barajı'nın, enerji ve tarımsal sulama başta olmak üzere taşkın kontrol ve diğer gelir getirici faaliyetlerle birlikte milli ekonomiye her yıl yaklaşık 1,7 milyar dolar katkı sağladığı hesaplanıyor. Bu katkı, sulama sahasının tamamına su iletilmesiyle daha da artacak." ifadeleri kullanıldı.

Su ürünleri yetiştiriciliği ve turizme katkı sağlıyor

Açıklamada, Atatürk Baraj Gölü'nde çeşitli türlerde balık yetiştiriciliği ve avcılık da yapıldığına dikkat çekilerek, sazan türü balıkların yetiştirilerek bölgenin gıda çeşitliliğine ve yeni iş alanlarına kavuşmasına katkı sağladığı belirtildi.

Baraj gölünün çeşitli kesimlerinde tesis edilen iskeleler vasıtasıyla yolcu ve yük taşımacılığı yapıldığının da aktarıldığı açıklamada, Atatürk Barajı'nın her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladığı bildirildi.

Açıklamada, barajın işletme ömrüne de işaret edilerek, şunları kaydedildi: "Fırat Nehri üzerinde Atatürk Barajı'nın akış yukarısında inşa edilen Keban ve Karakaya gibi büyük barajlar, filtre görevi görerek baraj rezervuarının rüsubatla dolmasını engelliyor. Bu avantaj sayesinde Atatürk Barajı daha uzun yıllar ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve ülkemizde inşa edilen en büyük mühendislik eseri olarak Ulu Önder'in ismini yaşatmaya devam edecek."