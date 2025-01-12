Atık şişeler nakit değerinde: Bir ilde başladı, tüm Türkiye’ye yayılacak

Türkiye'de her yıl yaklaşık 30-35 milyon ton katı atık üretilirken, bunun yüzde 20-25’ini içecek kutuları ve pet şişeler oluşturuyor. Atık yönetimini iyileştirmek amacıyla Türkiye Çevre Ajansı’nın öncülüğünde hayata geçirilen Depozito Saha Yönetim Sistemi (DSYS) kapsamında, vatandaşlar kullandıkları içecek ambalajlarını geri dönüşüm makinelerine atarak karşılığında ödeme alabilecek.

Ambalajlar atık olmaktan çıkacak

Geçtiğimiz günlerde, Depozito Saha Yönetim Sistemi'nin (DSYS) kurulumu ve işletilmesine ilişkin işbirliği protokolüne imza atan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "20 milyardan fazla içeceğin depozito işaretli ambalajlarla piyasaya sunulmasını sağladık. Şimdi ise çalışmalarımızın ikinci aşaması olarak Ulusal Depozito Sistemi'ne geçiş sürecine odaklanıyoruz. Artık ambalajlar atık olmaktan çıkacak ve depozito iade makineleri aracılığıyla ham maddeye dönüştürülecek. Yılda yaklaşık 25 milyar şişeyi kapsayacak olan Depozito Saha Yönetim Sistemi, 2025 yılı sonunda 85 milyon vatandaşımıza hizmet vermeye başlayacak." Kurum ayrıca, yıl sonuna kadar tüm il ve ilçelerde gerekli altyapı ve makine kurulumlarının tamamlanacağını vurguladı.

Bir ilde başladı

Vatandaşın çevreyi korurken para kazanmasına da imkan verecek olan projenin pilot uygulaması Sakarya'da başladı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, pilot uygulamasına başlanan projeyle ilgili şöyle konuştu: "Sıfır atık ve sıfır emisyon iddiasıyla yürüttüğümüz çalışmaların, böylesine önemli bir gelişmeyle güçlenmesi bizim için çok kıymetli. Biz tertemiz, yeşiliyle ön planda, oksijen ve huzur dolu bir Sakarya'yı hayal ediyoruz. Yakında atık toplama makinalarını şehrimizde göreceğiz."

Vatandaşın e-cüzdan hesabına yatacak

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) uygulaması ile bu logonun bulunduğu plastik, cam ve alüminyum içecek şişeleri, sisteme entegre olan depozito iade makinelerine iade edilebilecek. İade edilen her ambalaj başına belirlenecek tutarda teşvik bedeli ise vatandaşın e-cüzdan hesabına ödenecek. Sakarya'da pilot uygulaması başlayacak olan projenin yıl sonuna dek 81 ilde ve ilçelerinde uygulamaya geçmesi planlanıyor.