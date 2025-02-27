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ATO Başkanı Baran: Kredi kartı ile vergi ödemelerinde limit 5 milyon TL'ye yükseltilsin

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, halen bir milyon TL olan kredi kartı ile vergi ödeme limitinin, 5 milyon TL’ye yükseltilmesi talebinde bulundu.

Haber Merkezi
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ATO Başkanı Baran: Kredi kartı ile vergi ödemelerinde limit 5 milyon TL'ye yükseltilsin
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Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran’ın, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile birlikte Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’a makamında bir ziyaret gerçekleştirdiği duyuruldu.

Kredi kartı ile vergi ödemede üst limitin, 5 milyon TL’ye yükseltilmesi talebi

Baran’ın, dünyadaki ve ülke gündemindeki gelişmelerin reel sektöre yansımaları hakkında değerlendirmede bulunduğu kaydedilen açıklamada, kredi kartı ile vergi ödemede üst limitin güncellenerek, 5 milyon TL’ye yükseltilmesi talebini de Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar’a ilettiği belirtildi.

Baran, “Ankara Ticaret Odası olarak kredi kartıyla vergi ödeme konusunu daha önce gündeme getirmiştik ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulama başlatılmıştı. Limit şu anda 1 milyon TL düzeyinde. Dijitalleşmeyle birlikte nakit kullanımı azaldı ve ister istemez tüm işlemler kredi kartıyla yapılır hale geldi. Mevcut limit, vergi ödemeleri konusunda yetersiz kaldığı için limitin 5 milyon TL’ye yükseltilmesi talebinde bulunduk. Gelir İdaresi Başkanı Sayın Bayrakdar da konuya sıcak yaklaşarak, çalışma yapılması talimatını verdi” dedi.

Ato Başkanı Baran, limitlerin yükseltilmesinin kredi kartı ile vergi tahsilatı seviyesinin yükseltilmesine ve ekonomik canlanmaya katkı sağlayacağını da dile getirdi.

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