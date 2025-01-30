ATO Başkanı Baran vize meselesini şikayet etti, Alman Büyükelçi ortak yatırım önerdi

ANKARA (EKONOMİ)

Büyükelçi Sibylle Katharina Sorg ile ATO’da bir araya gelen Başkan Gürsel Baran, AB ve dünya ekonomisinin lokomotiflerinden olan Almanya’nın Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı olduğunu bildirdi.

Halen 50 milyar dolar olan ticaret hacminin 60 milyar dolara çıkarılmasına yönelik hedeften bahseden Baran, bu hedef doğrultusunda üzerlerine düşen her türlü çalışmayı yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye’deki Alman, Almanya’daki Türk yatırımlarından bahseden Gürsel Baran, 2024’ün Türkiye-Almanya Dostluk Anlaşması’nın 100’üncü yılı olduğunu hatırlattı.

İki ülke arasında başka ülkelerle olmayan farklı bir yakınlık olduğunu söyleyen Baran, vize meselesinin ticari ilişkiler önünde engel oluşturduğunu aktardı. Ayrıca Almanya’nın olumlu ve destekleyici tutumunun, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi, yeşil mutabakat ve vize serbestisi konularında da devam etmesini beklediklerini anlattı.

Büyükelçi ortak yatırım önerdi

Büyükelçi Sorg ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sunduğunda, ilişkilerin geliştirilmesine bizzat katkıda bulunacağına ilişkin söz verdiğini hatırlattı. Sibylmmi Katharina Sorg, iki ülkenin Suriye ve Güney Afrike gibi dünyanın farklı coğrafyalarında oluşacak fırsatları birlikte değerlendirip yatırım yapabileceğini vurguladı.

Görüşmede, Almanya Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı, Ekonomi ve Ticaret Bölüm Başkanı Florian Burkhardt, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay ile Yönetim Kurulu Üyeleri Ali İhsan Güçlü ve Halil İlik yer aldı.