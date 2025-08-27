ATSO/Hacısüleyman: Krediler, tüketenler kadar sanayiciler, iş dünyası ve üretenler için de gevşetilmeli

FİKRİ CİNOKUR/ANTALYA

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yusuf Hacısüleyman, ağustos ayı meclis toplantısında konuşmasında Türkiye ve Antalya ekonomisi hakkında bilgi verdi.

Temmuz ayında enflasyon rakamlarının yüzde 2,06, yıllık yüzde 33.52 olduğunu belirterek, 44 ayın en düşük enflasyon oranıyla karşılaşıldığını söyledi. Yılsonuna kadar herkesin enflasyon konusunda bir tahmini bulunduğunu ifade eden Hacısüleyman, şunları kaydetti.

‘’Yüzde 6-7 kadar bir iyileşme daha bekleyebiliriz. Merkez Bankası’nın da öngörüsü bu… Ekonomi uzmanlarımız da öngörüsü bu şekilde. Bugün itibariyle faizlerde beklediğimizi düşüşler henüz tam istediğimiz gibi olmadı. Yüzde 50’den yüzde 46’dan yüzde 43 indi. Ama tabii ki bu yüzde 43 bizim için hiç de yeterli bir düşüş değil. Ancak Eylül, Ekim ve Aralık ayındaki toplantılarda ikişer buçuktan beklediğimiz düşüşle yılsonuna kadar yüzde 35 civarında bir faiz oranıyla mücadele etmek zorunda kalacağız. Yatırımlar itibariyle Merkez Bankası’nın bu tahminlerine paralel olarak, özellikle BDKK ve MB tarafından bankalara getirilen kredi verme sınırı artık tüketenler için olmasa bile bizler için üretenler için gevşetilmesi ve finansal erişim konusundaki zorluklarımızın bir nebze açılması için bu konuda bir adım bekliyoruz.’’

Ekonomideki bu sarmalın içinde 2024 Kurumlar Vergisi listesinin açıklandığına dikkat eden Hacısüleyman, ‘’Tabloya baktığımızda faizlerin sebep olduğu enflasyonun yine aynı şekilde bizi ne kadar derinden etkilediğini, Kurumlar Vergisi rekortmenlerinde bankalar ve finans dünyasının yer aldığını görüyorsunuz. Listenin ilk sıralarında devlet kurumları var. Adının açıklanmasını istemeyen 7. ve 9. sırada 2 kuruluşumuz var. Hele hele ilk 3’e baktığımız zaman tamamen banka ve finans kuruluşlarından oluşuyor. Bu da üreticilerin, yatırımların, yani iş dünyasının bu tabloda kendine yer bulamadığının da bir göstergesi.’’ dedi.

"2. Nefes Kredisi için TOBB çalışıyor"

Nefes kredileri hakkında da görüşlerini açıklayan Yusuf Hacısüleyman TOBB tarafından ikinci nedes kredi verilmesi konusunda çalışmalarını sürdürdğünü bildirdi. Hacısüleyman, şöyle konuştu:

‘’Nefes kredisi daha önce de söyledik, nefes aldık ama birazda espri olarak da bana geri dönüşler oldu. (Derin nefes almak istiyorduk) diyenler var. Çok derin nefes almadık böyle. Oh diyemedik ama işe yaradı mı? Türkiye'de 23 bin 515 şirketimiz 30 milyar liralık nefes kredisi kullanmış. TOBB başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun çalışmaları ikinci paket için devam ediyor. Ama ne zaman hayata geçecek bilmiyoruz. İnşallah yakın zamanda bir nefes daha alabiliriz diye de umut etmek istiyoruz.’’

KOBİ tanımında ciro rakamlarının değiştirildiği, çalışan işçi sayısının ise değiştirilmediğini belirterek, bunda bir adaletsizlik yaşandığına dikkat çekti. Hacısüleyman, ‘’KOBİ tanımında 500 milyon lira bilanço 1 milyar liraya yükseltildi. Ama çalışan kişi sayısı yine 250‘de kaldı tabi. Bilançonun 500 milyon liradan 1milyar liraya yükseltilmesinin memnuniyetle karşılıyoruz. KOBİ tanımı içerisine girebilecek birçok şirketimiz bazı kredi olanaklarından faydalanabiliyor. Ancak 250 kişiye kadar olan sınırda yükseltilmesi gerekiyordu.’’ dedi.

"Gece görüşlü helikopter alınmalı"

Çeşitli nedenlerle orman yangınları yaşandığını belirten Yusuf Hacısüleyman, gece başlayan ve devam eden yangınlara müdahale etmekte çok zorlanıldığını söyledi. Gece orman yangınlarına müdahale edebilmek için gece görüşlü yangın müdahale helikopterleri alınmasını isteyen Hacısüleyman, bu konuda Antalya olarak destek olabileceklerini bildirdi.

ATSO Kültür Sanat’ta 5 Eylül’de İş Bankası sponsorluğunda Latif Demirci sergisi sanatseverlerin beğenisine açılacak.

ATSO Meslek Komiteleri Müşterek toplantısı 27-28 Eylül’de gerçekleştirilecek. 1 Ekim 2025’de de Ekonomi Buluşmaları toplantısı düzenlenecek.