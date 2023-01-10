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Avrupa borsaları düşüşle kapandı

Avrupa borsaları, haftanın ikinci işlem gününü düşüşle tamamladı.

Haber Merkezi
AA
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Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,59 değer kaybederek 445,71 puana geriledi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,39 azalarak 7.694,49 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,12 düşerek 14.774,6 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,55 değer kaybıyla 6.869,14 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 gerileyerek 25.364,61 puana indi.

Euro/dolar paritesi TSİ 20.23 itibarıyla yüzde 0,08 artarak 1,074 seviyesinden işlem gördü.

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