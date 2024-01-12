Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,84 değer kazancıyla 476,76 puana çıktı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 yükselişle 7.465,14 puandan kapandı.

Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,95’lik değer kazanarak 16.704,56 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 artışla 7.624,93 puandan ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,73’lük yükselişle 30.470,55 puandan kapandı.

Euro/dolar paritesi ise TSİ 20.35 itibarıyla yüzde 0,18 gerileyerek 1,095 seviyelerinde değer kazandı.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti. Küresel piyasalarda bu hafta ABD'de dün açıklanan enflasyon verileri takip edildi.

Analistler, enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim nedeniyle piyasalarda karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre ise ekonomi Kasım 2023'te yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterirken, Eylül-Kasım 2023'te bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,2 daraldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün, ECB'nin enflasyonun yüzde 2'ye yaklaşmasından emin olduktan sonra faiz indirimlerine başlayabileceğini ifade etti.