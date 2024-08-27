Avrupa demir-çelik talebinde rotayı Türkiye’ye çevirdi, ihracatta rekor geldi

Türkiye’nin temmuz ayı ihracatı yüzde 13,8’lik artışla 22,5 milyar dolar oldu. Bu ayda Türkiye demir ve demir dışı metaller sektörü yüzde 12 artışla 1,1 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirirken, çelik sektörü yüzde 23,9’luk artışla 1,4 milyar dolarlık ihracat yaptı. İki sektör, Türkiye’nin temmuz ayı ihracatının yüzde 11,3’lük kısmını üstlendi.

Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (ADMİB) verilerine göre demir ve demir dışı metaller sektörü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,9’luk artışla 67 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu ayda çelik ihracatı ise yüzde 170,6’lık rekor artışla 259 milyon dolar oldu.

“Başarımızı istikrarlı şekilde yıl sonuna kadar sürdürmeye devam edeceğiz”

Temmuz ayına ilişkin ihracat verilerini değerlendiren ADMİB Başkanı Fuat Tosyalı, “2024 yılının başından bu yana çelik ihracatımızdaki ivme çift haneli büyümeler ile devam ediyor. Hem üretim hacmimizin büyümesi hem de talebin artması ihracatımızda etkili oldu. Demir ve demir dışı metaller sektörümüzde ise daha önce belirttiğimiz gibi yılın ikinci yarısına pozitif başladık, geri gelen canlılığın yıl sonuna kadar istikrarlı bir şekilde ilerlemesini ümit ediyoruz. Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden olan demir-çelik endüstrisinin ülke ihracatına katkısı devam edecektir. Bir parantez de ADMİB üyesi firmalarımıza açmak istiyorum. Hem sektör hem ülke geneli ortalamasının üzerinde ihracat başarısı sağladık. Bu başarıda pay sahibi olan firmalarımızı tebrik ediyorum. Akdeniz bölgesi olarak ülke ekonomimize daha fazla katkı sunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Akdeniz’den Avrupa’ya dört haneli ihracat artışları

Temmuz ayında Türkiye’nin demir-çelik ihracatında en başarılı olduğu ülke 198 milyon dolar ile Almanya oldu. Bu ülkeyi, 180 milyon dolar ile İtalya, 123 milyon dolar ile Romanya izledi. İlk 10 pazarında 9’unda ihracat artışları kaydedildi. İspanya’ya yüzde 110, İtalya’ya yüzde 89, Yemen’e yüzde 74 ve ABD’ye yüzde 64’lük ihracat artışları dikkat çekti.

ADMİB’in temmuz ayı ihracatında ise en başarılı olduğu ülke 42 milyon dolarla İtalya oldu. Bu ülkeyi sırasıyla; 38 milyon dolarla İspanya ve 22,5 milyon dolarla Portekiz takip etti. İlk 10 pazarın tamamına ihracat artışları sağlandı. Portekiz’e yüzde 3669, İspanya’ya yüzde 2188, Ukrayna’ya yüzde 1523, Yunanistan’a yüzde 1322’lik rekor artışlar yapıldı.