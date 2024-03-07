“Avrupa pazarı durgun Ankara sanayisi olarak yeni pazar arayışındayız”

ANKARA (EKONOMİ)- OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Başkanı Levent Çamur, en büyük pazar olan Avrupa’da yaşanan ekonomik durgunluğun sanayiciyi alternatif pazarlara yönelttiğini söyledi. Çamur, AB’deki kaybı Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkeleriyle telafi etmek istediklerini bildirdi.

Pandemi döneminde dengelerin sarsıldığını hatırlatan Levent Çamur, en büyük ihracat pazarı Avrupa’daki durgunlukla birlikte yeni bir çıkmaza girildiğini kaydetti.

Yanı sıra coğrafyada yaşanan sorunların Türk üreticisini derinden etkilediğinin altını çizen Çamur, “Bütün bunların üstüne deprem felaketi ve seçimler de eklenince son derece yıpratıcı bir tabloyla karşı karşıyayız. Yüksek enflasyon, faiz ve döviz kuru başta olmak üzere ekonomik alanda dengenin sağlanması ortak temennisi” dedi.

Avrupa’nın çelik, demir ve demir dışı metaller, kimyevi maddeler, hazır giyim gibi birçok kalemde talebinin gerilediğini dile getiren Levent Çamur, “Ankara sanayicisi olarak ürün çeşitliliğine göre başta Ortadoğu ve Uzakdoğu olmak üzere dünyanın dört bir yanında yeni pazarlara açılmaya çalışıyoruz. Pazar çeşitliliğimizi arttırmak için de gerek başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere devletimizin ilgili kurumlarının gerekse bağlı bulunduğumuz birliklerin, odaların organizasyonlarını takip ediyor, kendi içimizde de somut çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Çamur, 2024 yılı ihracat hedefine ulaşılması için; Mısır, Irak ve Libya pazarlarında daha çok varlık gösterilmesi, Orta Asya ve Latin Amerika ülkelerine güçlü şekilde uzanılması gerektiğini belirtti.