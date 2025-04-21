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Ayakkabı devine 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, spor giyim markası New Balance’a, Türkiye’de satışa sunulan bazı modellerinin içeriğinde domuz derisi bulunduğuna dair tüketicileri bilgilendirmediği gerekçesiyle 1 milyon 730 bin TL para cezası verdi.

Haber Merkezi
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Ayakkabı devine 1,7 milyon liralık 'domuz derisi' cezası
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Yapılan incelemelerde markanın Türkiye'deki internet sitesinde satışa sunulan "W990GL6", "M2002RST", "U9060BLK" ve "U991LG2" kodlu modellerinin açıklamalarında yalnızca "süet", "file" ya da "sentetik" gibi genel ifadeler yer aldığı, ancak ürünlerin yurt dışı satış sitelerinde "pigskin suede" (domuz derisi süet) ifadesinin kullanıldığı tespit edildi.

Daha önce de uyarı yapılmış

Kurul, tüketicilerin yanıltılmaması adına dini hassasiyetlere aykırı olabilecek bileşenlerin açıkça belirtilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca, New Balance’a daha önce benzer bir durumdan dolayı uyarı yapıldığı ve idari yaptırım uygulandığı hatırlatıldı.

Bu gerekçeyle, NBI Giyim A.Ş.’ye verilen cezanın yanı sıra yanıltıcı reklamların da durdurulmasına karar verildi.

Adidas’a benzer ceza verilmişti

Geçtiğimiz aylarda, Adidas da benzer bir durumda ceza almıştı. Türkiye’de satışa sunulan ‘Samba OG’ modelinde de domuz derisi kullanıldığı belirlenmiş ve ürün açıklamalarında bu bileşenden bahsedilmediği için ceza uygulanmıştı.

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