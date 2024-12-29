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Aziz Yıldırım'ın şirketi, TSK ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi, Türk Deniz Kuvvetleri ile dört adet HİSAR sınıfı açık deniz karakol gemisi ve bir adet yeni nesil mayın avlama gemisi üretimi için anlaşma yaptı.

Haber Merkezi
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Aziz Yıldırım'ın şirketi, TSK ile anlaşmaya vardı
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Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım’ın sahibi olduğu DEARSAN Tersanesi, Türk Deniz Kuvvetleri ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Yapılan anlaşma çerçevesinde DEARSAN Tersanesi, Türk Deniz Kuvvetleri için dört adet HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemisi ve bir adet Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi inşa edecek.

 

Savunma sanayisine büyük yatırım

DEARSAN Tersanesi, Türk Deniz Kuvvetleri'nin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştireceği bu yeni projeyle, Türkiye'nin denizcilik gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım atmış olacak. HİSAR Sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri, Türk donanmasının deniz sınırlarını koruma kapasitesini artıracak, aynı zamanda Yeni Nesil Mayın Avlama Gemisi ise denizlerdeki güvenliği sağlamak için modern teknolojilerle donatılacak.

 

Yeni nesil mayın avlama gemisi 

Mayın temizleme görevlerinde kullanılmak üzere geliştirilen gemi, insansız suüstü ve sualtı araçlarıyla donatılacak. 

 

Karakol gemileri 

HİSAR sınıfı açık deniz karakol gemileri, gelişmiş mühendislik harikası olarak dikkat çekiyor.

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