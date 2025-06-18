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Babacan'dan Erdoğan'a asgari ücret tepkisi: Mikrofonlardan kaçmayın!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın asgari ücrete ara zam sorusunu yanıtsız bırakmasına tepki gösterdi.

Haber Merkezi
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Babacan'dan Erdoğan'a asgari ücret tepkisi: Mikrofonlardan kaçmayın!
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'a "Asgari ücrete ara zam gelecek mi?" sorusunu yanıtsız bırakmasına tepki gösterdi.

Babacan, "Sayın Erdoğan, mikrofonlardan kaçmayın. Enflasyonun sorumlusu sizsiniz, cezasını vatandaşa ödetmeyin. Bu ülkede enflasyonun çok düşük olduğu dönemlerde dahi 1 Temmuz’da ara zam yapılmıştır. Asgari ücretliye, emekliye hakkı olanı verin." ifadesini kullandı.

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