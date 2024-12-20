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Bakan Bayraktar: ABD Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdı

ABD’nin kasım ayı sonunda Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara Gazprombank’ı eklemesi Türkiye’yi de zora sokmuştu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alpaslan Bayraktar, ABD'nin Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdığını belirtti.

Haber Merkezi
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Bakan Bayraktar: ABD Türkiye'ye Gazprombank yaptırımında muafiyet tanıdı
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ABD'nin Kasım sonunda Gazprombank'a yaptırım başlatması ve fiilen dolar kullanan finansal sistemden çıkarmasıyla Türkiye muafiyet talep etmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Bloomberg’e yaptığı açıklamada, ABD’nin Gazprombank yaptırımında Türkiye’ye muafiyet tanıdığını söyledi.

Ödemeler Gazprombank üzerinden yapılmaya devam edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’li muhataplarıyla yaptığı görüşmelerin ardından konuşan Bakan Bayraktar, Türkiye’nin doğal gaz borcu ödemelerini Gazprombank üzerinden yapmaya devam edebileceğini açıkladı.

Gazprombank’ın ABD yaptırım listesine alınmasının ardından Türkiye muafiyet talebini ısrarla dile getirmişti. ABD’nin kararının Türkiye’nin Rusya ile doğal gaz ticaretini doğrudan etkileyeceğini işaret eden Bakan Bayraktar, geçmişte İran yaptırımları sürecinde de benzer muafiyetin Türkiye’ye tanıdığını anımsatmıştı. Bayraktar, muafiyet olmazsa, bunun Türkiye’nin de yaptırımların hedefi olduğu anlamına gelebileceğini söylemişti.

Rusya ile alternatif çözüm yolları senaryoları ele alınmıştı

Türkiye bir yandan da Rusya ile alternatif çözüm yolları konusunda görüşmeler yapmıştı. Kasım ayının sonunda Ankara’ya gelen Rus yetkililerle bakanlıklardan bürokratlar gündeme gelebilecek senaryoları ele almıştı.

Bayraktar, Rusya ile ele alınan alternatif ödeme yolları konusunda değerlendirme yapmadı.

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