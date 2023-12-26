Bakan Bayraktar: Yüksek teknoloji hammaddesi üreten 5 ülkeden biri olacağız

Mehmet KAYA

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, elektrikli araçlardan yenilenebilir enerjiye kadar kritik ve yüksek teknolojili ürünlerin hammaddesi olan elementlerin endüstriyel üretimine başlanması halinde, Türkiye’nin bu türden teknolojik ürünler üreten 5. ülke olacağını belirtti. Eskişehir Beylikova’da cevher 2022 yılında keşfedilmişti. NTE’leri dünyada en fazla sırasıyla Çin ve ABD üretiyor.

Bakan Bayraktar, elde edilecek hammaddenin endüstriyel üretime dönüşmesi halinde dünyada önemli bir tedarikçi konuma geleceğini vurgulayarak, “Madenler konusunda çok iddialı hedeflerimiz var. Türkiye’nin madenlerde net ihracatçı olması gibi Cumhurbaşkanımızın koyduğu bir hedefle yürüyoruz. Bu hedef doğrultusunda madenciliğimizi katma değerli madencilik olarak geliştirmek istiyoruz. Burada içinde bulunduğumuz tesis de bunun çok çarpıcı bir örneği” dedi.

Dünyanın en önemli rezervlerinden biri

Yüksek teknoloji ürünlerinin olmazsa olmaz sistemlerinin hammaddesi olduğunu vurgulayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Eskişehir Beylikova’daki rezervin tek yatakta bulunan NTE bakımından Dünyada 2. Sırada olduğunu belirtti. Bakan Bayraktar, “Geçtiğimiz günlerde COP28 taraflar konferansında vurgu yapılan, dünyada başarılı bir enerji dönüşümü, iklim değişikliği ile mücadele isteniyorsa bunun mutlaka kritik madenlerle destekleniyor olması vurgulanmıştı. Bu çerçeve biz de uzun yıllara dayanan araştırmalarımızın neticesinde Eskişehir Beylikova’da, şu anda içinde bulunduğumuz tesis ve etrafındaki sahalarda dünyanın tek yatakta en büyük ikinci rezervini keşfetmiş durumdayız” diye konuştu.

“Endüstriyel tesis kurulmasıyla Türkiye’ye avantaj sağlayacak”

Elde edilen madenin işleneceği endüstriyel tesis kurulmasıyla büyük bir aşama gerçekleşeceğini belirterek şunları kaydetti:

“Burada yaklaşık 690 milyon tonluk bir cevher var. Biz bu kaynağın işletilmesi ile alakalı ilk etapta bir pilot tesis kurduk ve geçtiğimiz Nisan ayında sayın cumhurbaşkanımız buranın açılışını yapmıştı. İlk etapta 1200 tonluk bir cevher işleyeceğiz. Bu tesisten aldığımız neticeler sonucunda da yılda 570 bin tonluk cevheri işleyecek ve yaklaşık yılda 10 bin tonluk nadir toprak oksidi üretecek endüstriyel tesisi kurmayla alakalı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu tesis ve buradaki çalışmalar fevkalade önem arz ediyor. Burada ciddi bir AR-GE çalışması yürütüldü. Artık ürün almaya başladık. Elbette ki bunu endüstriyel baza ve yüksek miktarlara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu bize birçok alanda, yeni gelişen teknolojilerde önemli bir avantaj ve diğer ülkelerin önüne getirebilecek bir proses olacak bir çalışma. İnşallah bunu önümüzdeki yılarda ve en kısa sürede hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Nadir Toprak Elementleri Nedir?

Nadir Toprak Elementleri, (NTE) kimyasal olarak benzer özellikler gösteren 15 element (Lantanyum, Seryum, Praseodimiyum, Neodimiyum, Prometiyum, Europiyum, Samariyum, Gadoliniyum, Tulyum, Terbiyum, Disprosiyum, Holmiyum, Erbiyum, Yitriyum, Lutetiyum) ile İtriyum ve Skandiyum’dan oluşuyor. Topraktan çıkarıldıktan sonra rafine edilen NTE’ler, yenilenebilir enerji teknolojilerinden akıllı füzelere, uydu haberleşmesinden yakıt hücrelerine, elektrikli otomobillerden enerji depolama sistemlerine kadar birçok stratejik alanda kullanılıyor.